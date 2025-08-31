31/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La segunda parte de la segunda temporada de Merlina o Wednesday, producción creada por Tim Burton para Netflix, se estrena el 3 de septiembre del 2025 con sus esperados episodios finales.

Segunda parte de temporada 2 de Merlina

Los cuatros capítulos finales de la segunda temporada de la parte dos verán la luz el 3 de septiembre, tras un mes de espera. El regreso de la serie la apunta, nuevamente, a ser considerada por su liderazfo como serie más exitosa en la plataforma.

Según datos de informes oficiales de Netflix, la primera temporada de la serie acumula más de 1.700 millones de horas de visualización duranre sus primeros 90 días, logrando ser mejor que otros éxitosa en la plataforma. Representando el mayor volumen de consumo registraod en una temporasda inaugural para una serie en inglés e la compañia. 252 millones de cuentas reprodujeron al menos un capítulo, según a empresa.

La desición de dejar un tiempo apra el lanzamiento de los nuevos episodios de la asegunda temporada, estrenado el último 6 de agosto y se reservó el tramo final para septiembre. La medida responde a un audiencia que gusta alargar la conversación en torno a sus producciones principales.

La táctica usada se uso ta bién con Stranger Things, con el fin de sostener el interés del público a lo largo de semanas en contrarse con la publicación recurrente.

Cifras oficialesnde audiencias

Según el informe trimestral de Netflix, Merlina se posicionó como las serie de habla inglesa mas vista en la historia de la pataforma, acumulando 1.718 millones de horas reproducidas en sus primeros tres meses tras el estre el 23 de nombre del 2022.

Solo la serie surcoreana El juego del calamar mantiene registros más altos en la categoría de series en otro idioma, con 1.650 millones de horas vistas en los siguientes 28 días.

Las cifras brindadas colocan a Merlina, sobre Stranger Thungs 4 y Las casa de papel, según un ranking actualizado en 2023 por Variety y reconfirmado por portavoces de Netflix. Fueron 250 millones los usuarios que accedieron al contenido en los primeros 90 días.

Y es que no es de sorprender, pues desde su lanzamiento, la serie protagonizada por Jjenna Ortega permanece como las mejors más reproducidas, según registros de la plataforma y reportes adquiridos por Deadline Hollywood.

De esta manera Merlina llega con una nueva temporada que seguirá batiendo record en visualizaciones y popularidad.