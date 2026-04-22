Multan a Coachella por la duración en la presentación de Justin Bieber

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El pasado sábado 18 de abril, se dio la presentación de Justin Bieber en el festival de música internacional Coachella. Sin embargo, lo que prometía ser una puesta en escena impresionante, hizo que el festival reciba una serie de sanciones económicas.

Según las normativas en las que se rige el festival, las puestas en escena de los artistas deben darse por finalizadas a la 1:00 de la madrugada.

Complicaciones en la duración de la presentación

No obstante, durante el segundo fin de semana del festival, Anyma y Justin Bieber excedieron el tiempo permitido de show en el festival. Esta situación generó de inmediato diversas penalizaciones que suman miles de dólares por apenas unos minutos extras en el escenario.

En el caso de Justin Bieber, su presentación se extendió solo dos minutos más allá del límite, resultando en una multa de 20.000 dólares. Por su parte, el DJ Anyma sobrepasó el horario por nueve minutos, generando un cargo de 24.000 dólares.

A pesar de que dos minutos pueden parecer un margen mínimo durante una actuación en vivo, el reglamento del festival no admite flexibilidad.

Debido que, estas sanciones se aplican de manera estricta para garantizar el orden público y minimizar las molestias por ruido a los residentes locales aledaños al recinto.

Las autoridades de la ciudad de Indio, California, lugar donde se desarrolla el festival estuvieron alertas a este tipo de irregularidades, y aunque en el primer desarrollo del fin de semana transcurrió sin incidentes, la puntualidad falló en la segunda jornada.

¿Cómo se calculan estas sanciones económicas?

El correcto desarrollo de Coachella esta condicionado a un acuerdo legal vigente desde el 2013 con la ciudad de Indio. Este acuerdo corresponde a un toque de queda obligatorio que exige finalizar los conciertos a la 1:00 de la mañana viernes y sábados.

El sistema de penalización es acumulativo y responde a dos importantes datos:

Se aplica una multa automática de 20 mil dólares si el evento supera los cinco minutos de tolerancia.

si el evento supera los cinco minutos de tolerancia. A partir de ahí, se suman mil dólares adicionales por cada minuto extra de retraso.

Es decir, esta multa responde a que, incluso los retrasos más pequeños tengan un impacto financiero significativo para la promotora del evento.

En conclusión, la organización en este tipo de eventos masivos requiere un cronograma a detalle, para que, ninguno de los artistas tenga eventualidades como estas y no generen complicaciones en las inversiones de los involucrados.