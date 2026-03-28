Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: Todos los partidos, horarios y programación completa

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se pone recontra picante. Las semifinales y playoffs arrancan este fin de semana, y los equipos más bravos se verán las caras para ver quién levanta la copa. Chequea todos los partidos, horarios y la programación completa para que no se te escape ningún set.

Partidos del sábado 28 de marzo

Este sábado 28 de marzo, la emoción del vóley llega a las canchas con los partidos de ida de los playoffs y semifinales. La fecha se abre con Deportivo Soan midiéndose ante Atlético Atenea a las 5:00 p. m., en un encuentro que promete ser una lucha punto a punto.

Más tarde, a las 7:00 p. m., Alianza Lima, bicampeón vigente, se mide contra Deportivo Géminis de Natalia Málaga en un enfrentamiento que nadie quiere perderse.

Estos primeros encuentros son clave para definir quiénes darán el primer paso rumbo a la gran final del torneo, y cada punto será decisivo para que los equipos comiencen con ventaja en la serie.

Partidos del domingo 29 de marzo

El domingo 29 de marzo, la acción continúa con dos duelos que prometen mantener a los aficionados al borde del asiento.

A las 3:15 p. m., Circolo Sportivo Italiano se mide ante Regatas, mientras que a las 5:00 p. m., la 'U' chocará con San Martín en lo que muchos ya ven como el duelo más parejo y peleado de todas las 'semis'.

Cada encuentro es un reflejo de la intensidad y calidad de la Liga Peruana de Vóley, donde cada set puede cambiar el rumbo de la serie. Los equipos vienen mostrando un alto nivel de juego durante toda la temporada y este fin de semana será la prueba definitiva para medir su capacidad de resiliencia y estrategia.

Cómo seguir los partidos en vivo

Para los hinchas que no lleguen al Polideportivo Lucha Fuentes, los partidos irán en señal abierta por Latina, además de su app y página web, dando una cobertura total de cada choque para que no te pierdas nada de nada.

Además, la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page oficial en Facebook del torneo ofrecerán transmisión gratuita en línea, asegurando que nadie se pierda la acción.

Entradas para los partidos

Las entradas para asistir a los partidos están disponibles en Joinnus, con precios que varían según el sector:

General: 20 soles

Norte y Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

Con la programación completa de semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, los hinchas tienen todo listo para seguir los partidos, conocer los horarios exactos y no perderse ningún detalle de esta etapa crucial del torneo.