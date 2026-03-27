Famoso influencer fue ASALTADO a mano armada junto a su madre cuando salían de un centro comercial

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La inseguridad ciudadana crece cada día en el Perú y también en otros países de Latinoamérica. Un famoso influencer mexicano denunció que fue asaltado a mano armada hace unas horas cuando salía de un centro comercial junto a su madre. A pesar de que le robaron sus celulares y otras pertenencias, resaltó que no tienen ningún daño físico y que solo fue el susto.

Influencer fue asaltado a mano armada

Se trata del influencer Aarón Mercury, quien en Instagram cuenta con más de 6.3 millones de seguidores y en TikTok tiene más de 20 millones. Aarón utilizó sus historias de Instagram para compartir la arrepentida noticia de que ha sido víctima de la inseguridad ciudadana.

Según contó, estaba saliendo de un conocido centro comercial junto a su madre, cuando repentinamente fueron abordados por un grupo de delincuentes, quienes aprovecharon para quitarles sus celulares, billeteras y otros objetos personales de valor. Afortunadamente, no les hicieron ningún daño físico, por lo que tanto él como su madre se encuentran bien y a salvo.

"Gente, ¿cómo están? Me acaban de asaltar a mi madre y a mí afuera de la plaza Samara Satélite, en Naucalpan. Íbamos en el coche y los delincuentes tenían armas. Nos quitaron los celulares y las carteras, pero bueno, solo les estoy avisando para cualquier cosa. Por suerte no pasó a mayores y nada más fue eso", dijo en una historia de Instagram.

📍 ÚLTIMA HORA | ASALTAN A AARON MERCURY ‼️



El influencer AARON MERCURY y su madre, fueron víctimas de un asalto saliendo del centro comercial Samara Satélite, en Naucalpan.



Los delicuentes se llevaron sus celulares y carteras. Samara Satélite es un complejo comercial y... pic.twitter.com/NimLRGJvns — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 27, 2026

Internautas crean debate tras el asalto

Los seguidores de Aarón no tardaron en lamentar lo sucedido y le mandaron mensajes de apoyo, aunque algunas personas lo cuestionaron por mostrar muchos lujos en sus redes sociales, sabiendo el peligro que esto representa en un país como México.

"Gracias a Dios no pasó a mayores, los apuntaron con armas de fuego, qué horrible", "Pues si lo asaltaron fue por subir las cosas que se compra con lo que gana de su chamba. Está fea la situación, pero tiene que entender por qué los famosos cuidan mucho su privacidad", "Qué horrible lo que les sucedió, pero también es que a él se le pasa presumiendo los lujos que tiene. México es cada vez más peligroso", comentaron.

Es así que, este hecho vuelve a poner en evidencia el crecimiento de la inseguridad en la región. Afortunadamente, el influencer y su madre no sufrieron daños físicos, aunque el susto fue grande. El caso generó diversas reacciones en redes, entre muestras de apoyo y críticas sobre la exposición de lujos en internet.