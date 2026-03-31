Tomás Gálvez presenta proyecto de ley al Congreso que busca modificar los requisitos para acceder a la carrera fiscal

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República, con la finalidad de modificar los requisitos generales para acceder a la carrera fiscal.

Dicha iniciativa que propone la modificatoria del artículo 4 de la Ley N.º 30483 se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14340/2025-MP, el cual fue presentado este martes 31 de marzo, a través de la plataforma institucional del Parlamento.

¿Cuáles serían los nuevos requisitos para acceder a la ley de carrera fiscal?

Según el texto presentado desde la Fiscalía de la Nación, se busca precisar los alcances de los requisitos generales para el ingreso a la carrera fiscal, evitando que se "permanezca en ella", de tal forma que, ante cualquier exigencia formal, se priorice el "fortalecimiento, permanencia y el correcto funcionamiento de los órganos que integran el Sistema de Administración de Justicia", en este caso, el Ministerio Público.

Teniendo en cuenta que la Ley de la Carrera Fiscal tiene como objetivo, regular el ingreso, la permanencia, el ascenso y la terminación en el cargo de fiscal; los derechos y las obligaciones esenciales de la función fiscal, así como el régimen disciplinario, se mencionan cuáles serían los nuevos requisitos, de aprobarse la iniciativa en el Pleno del Congreso.

Ser peruano de nacimiento. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el ejercicio profesional. No haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso ni encontrarse dentro del Registro de Deudores Judiciales Morosos. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera fiscal. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que lo imposibilite a cumplir con sus funciones. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Ministerio Público o del Poder Judicial ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. No tener afiliación vigente en ningún partido político. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. Cumplir con los requisitos exigidos para cada nivel por la presente ley.

Proyecto de ley.

Proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público fue sustentado hoy

El titular del Ministerio Público sustentó este martes 31 de marzo, el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sustenta ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley n.° 14224/2025-MP, que propone el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público. pic.twitter.com/lJ00OZkE2I — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 31, 2026

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

El jurista justificó la necesidad de que se aprueba la iniciativa, poniendo como ejemplo la actual limitación que se presenta en la función fiscal, la cual confiere a los fiscales desarrollar las pesquisas con base a su criterio, impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos" para fortalecer el proceso de investigación.

Vale destacar que, el proyecto de ley que elaborado con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas.

Desde la Fiscalía de la Nación, continúan con sus proyectos de reforma institucional para garantizar un correcto ejercicio de los fiscales en favor de la población.