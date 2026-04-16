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Ruth Karina aclara luego de ser reconocida por el Congreso: "Tengo una carrera limpia de 28 años"

Luego de ser condecorada por el Congreso por su compromiso musical y cultural, Ruth Karina afirmó que lleva una carrera impecable con más de dos décadas.

Ruth Karina recibe condecoración en el congreso tras 28 años de trayectoria musi
Ruth Karina recibe condecoración en el congreso tras 28 años de trayectoria musi (Infobae)

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 16/04/2026

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La cantante emblemática peruana Ruth Karina fue reconocida por el Congreso de la República por su trayectoria artística y su aporte a la identidad cultural amazónica.

El evento llevado a cabo en Lima, reconoció sus 28 años de carrera profesional sin escándalos, un punto que la solista destacó con motivo de orgullo.

Asimismo, la vocalista agradeció la condecoración y manifestó su satisfacción por ser representante de la región selva en el ámbito musical peruano.

"Agradezco esta distinción, como siempre digo, todo tiene que ser en vida. Me siento orgullosa de haber desarrollado una carrera de 28 años profesionalmente limpia, sin escándalos", expresó Ruth Karina durante el acto en el Congreso de la República.

el Congreso de la República enfatizó la importancia de su trayectoria y su aporte como exponente nacional que representa una de las regiones del Perú.

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De igual manera, en la ceremonia se resaltó su influencia y contribución en fortalecerla identidad nacional por medio de la música tropical y la cumbia, géneros musicales que representan al país en todo el mundo.

La intérprete de la selva, manifestó que su aporte musical se convirtió en la mejor carta de presentación a lo largo de casi tres décadas de trabajo en distintos escenarios.

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Según los datos brindados por la artista, su vigencia en los principales escenarios del país se debe a que su público ha valorado la propuesta musical que ha ido evolucionando con los años.

"Gracias a Dios mi música trascendió a través del tiempo y por eso sigo vigente. Ahora con el firme propósito de conquistar nuevo público y lo estoy logrando, gracias a Dios que es mi guía y mi representante", declaró.

Además, en sus futuros proyectos, Ruth Karina lanzó una nueva versión de la canción "Baile picante" que posee arreglos musicales modernos aterrizados a la época, que buscan captar la atención de las nuevas generaciones.

En cuanto a sus presentaciones, hace poco terminó su gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, donde recibe el constante apoyo de la comunidad peruana que se encuentra en ese país y concretará conciertos en Europa y Argentina.

"Gracias a mi querida colonia peruana en el mundo por su preferencia, por bailar y cantar mis temas cuando salgo al extranjero. Nunca me rindo, si tropiezo me levanto con más fuerza", afirmó 

Finalmente, el trabajo que viene haciendo Ruth Karina es digno de reconocer para que las próximas generaciones musicales puedan replicarlo.

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