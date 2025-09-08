Seis años del fallecimiento de Camilo Sesto: Vida, obra y muerte

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Amado por las mujeres hasta sus últimos días. A seis años de su fallecimiento, las nuevas generaciones continúan escuchando sus obras, que pasaron a ser parte de la historia e imperdibles de la música. Conozca cómo se vivió el fallecimiento de Camilo Sesto, su vida y obras.

Últimos días y fallecimiento Camilo Sesto

El 7 de septiembre del 2019, a través de redes sociales se anunció al mundo que Camilo Sesto había dejado de existir. "Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar: Descanse en Paz", decía la publicación.

Previamente, el cantante había sido ingresado al Hospital Universitario Quirón, en donde fue víctima de dos paros respiratorios a consecuencia de la falla renal que sufría. Según declaraciones de su entonces representante Eduardo Guervós, el estado de salud del artista estaba deteriorado.

Su muerte, a los 72 años, generó una gran conmoción a nivel nacional, como internacionalmente, fue tal que hasta el presidente de España, Pedro Sánchez, lamentó su muerte.

Años previos a su fallecimiento ya venía sufriendo de dolencias producto de sus problemas renales, incluso llegó a someterse a un trasplante de hígado por haber consumido mucho alcohol en sus mejores días.

Vida y obras

Nacido en Alcoy, España, desde muy joven mostró su pasión por la música, haciendo parte del grupo Los Dayson como un adolescente y a los 20 años ingresó a Los Botines. Tras mudarse a Madrid, grabó en 1971 su primer álbum 'Algo de mí', que le dió su primer éxito generando que la principal emisora española le del título de la canción del verano.

Tres años después lanzó 'Ayúdame' y 'Quieres ser mi amante', temas con los que llegó a los primeros puestos en España y Latinoamérica. En 1979 consagró su carrera al se el primer artista español en conseguir un disco de platino por vender más de 13 millones de copias.

Su vida personal fue muy hermética, sin embargo, se sabe que tuvo una relación con la corista Andrea Bronston, con quien terminó luego de pedir que vivieran con la mexicana Lourdes Ornelas, quien le dio a su único hijo.

Su éxito llegó hasta lo 70 y 80, cuando sacaba un álbum por año, sin embargo en los 90 tuvo un bajón. En los 2000 comenzó con los problema en su salud por los excesos en la bebida.

El compositor y cantante de temas inolvidables como 'Vivir sin ti es morir de amor' o 'Fresa salvaje', había publicado un último disco en 2018, titulado Camilo Sinfónico, una obra que recogía sus más grandes éxitos en casi 50 años de carrera.

De esta manera se cumplen seis años desde el fallecimiento del icónico Camilo Sesto, quien nos dejó a los 72 años dejando un gran legado, en España.