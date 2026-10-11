Reconocido actor de 'Al Fondo Hay Sitio' sorprendió al trabajar con el equipo de BTS: "¡Una experiencia impresionante!"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El joven actor conocido por su participación en el programa juvenil América Kids, así como en Al fondo hay Sitio, llamó la atención por su trabajo detrás de las cámaras durante los tres conciertos de BTS en Lima. El artista peruano integró el equipo de dirección de video y estuvo a cargo de realizar tomas aéreas durante las presentaciones del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos.

Sasha Kapsunov participó en la producción audiovisual de BTS

Las presentaciones de BTS se realizaron los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima. Durante estas jornadas, Kapsunov trabajó con el equipo encargado de registrar imágenes del espectáculo desde el aire, una labor que formó parte de la producción audiovisual de los conciertos.

El actor compartió su experiencia a través de una publicación en Instagram, donde mostró parte de su participación en el evento. Su trabajo estuvo relacionado con las tomas aéreas realizadas mediante un dron, en coordinación con el equipo profesional responsable de la dirección de video.

Staff de audiovisuales en el concierto de BTS.

La presencia de Kapsunov en estos espectáculos también permitió conocer otra faceta de su trayectoria profesional. Aunque es recordado por el público peruano por su paso por América Kids y 'Al Fondo Hay Sitio', en esta oportunidad participó en una producción musical internacional que reunió a miles de seguidores de BTS en la capital.

El actor estuvo presente en las últimas temporadas de AFHS.

Los conciertos de BTS reunieron a miles de seguidores en Lima

Los tres conciertos del grupo surcoreano se desarrollaron en el Estadio San Marcos, donde los seguidores acudieron para presenciar las presentaciones programadas. El evento también generó diversas actividades relacionadas con la llegada de BTS, entre ellas homenajes organizados por sus admiradores en distintos puntos de la ciudad.

Participó con las tomas aéreas en las tres presentaciones.

La cobertura de estos espectáculos incluyó imágenes del escenario, los preparativos y las actividades realizadas alrededor de las presentaciones. En ese contexto, el trabajo audiovisual fue una parte importante del registro de los conciertos, tanto por las imágenes captadas desde distintos ángulos como por la coordinación de los profesionales involucrados.

Su participación en la producción audiovisual de los tres conciertos del grupo surcoreano quedó registrada en las redes sociales. El actor peruano formó parte del equipo de dirección de video y realizó tomas aéreas durante las presentaciones en el Estadio San Marcos, según la información publicada por el medio.