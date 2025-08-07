Melissa Klug 'explota' tras críticas por tener dos nanas: "Ser mamá no implica que me encierre"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡De forma tajante! Melissa Klug decidió defenderse y responder a quienes la critican y dudan de su rol como madre por tener dos nanas para su hija menor. La pareja de Jesús Barco señaló que el apoyo de las dos mujeres es necesario debido a su apretada agenda.

Cuestionan a Melissa Klug por tener dos nanas

Fiel a su estilo, Melissa Klug decidió interactuar con sus seguidores de su cuenta de Instagram, sin imaginar que una usuaria la cuestionara por tener dos nanas que la ayudan a cuidar a su hija menor, fruto de su relación con el 'pelotero', Jesús Barco.

Según lo señalado en dicha red social, la critican por no ser ella quien se encargue de estar pendiente de las necesidades de su pequeña y dejar a cargo a dos niñeras, incluso, hasta los fines de semana.

"¿Qué, tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes 2 nanas?", fue el mensaje que desencadenó la molestia de la 'Blanca de Chucuito'.

Seguidamente, la empresaria no dudó en responderle que tener nana no significa que descuide a la menor, sino que es un apoyo que tiene por su recargada agenda laboral, no solo como influencer, sino por sus recientes emprendimientos como de importación, así como ser requerida por distintas marcas para comerciales.

Melissa Klug responde a sus detractores

Además de sus compromisos laborales, Melissa Klug agregó que el motivo de contratar personal de confianza que la ayuden con el cuidado de su hija, es porque el padre de la menor, Jesús Barco, actualmente se encuentra trabajando en provincia tras fichar por un nuevo club deportivo; lo que le imposibilitaría formar parte de la vida diaria de Cayetana.

"Trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, grabaciones, tengo que ir a canales, grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas, etc. El papá trabaja en provincia y, por ende, tampoco puede cuidar a su hija por trabajo. Es por eso que tenemos nanas", señaló en redes sociales.

Defiende su rol como madre

Pero no todo quedó ahí, ya que la expareja de Jefferson Farfán defendió su rol como madre y respondió a quienes la cuestionan por salir los fines de semana o reunirse con amistades. Según señaló, puede cumplir su responsabilidad materna sin dejar de lado su vida social.

"Los fines de semana porque también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con mis amistades y familiares", sentenció.

Con ello, dejó en claro que si bien necesita un espacio para ella misma, eso no la convierte en una madre ausente o desinteresada, ya que su pequeña se encuentra bien cuidada y recibe mucho amor.

Melissa Klug defiende su rol como madre tras críticas por tener dos nanas.

