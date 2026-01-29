Fallece querida modelo y exreina de belleza tras su lucha contra el cáncer: Esto se sabe

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y del modelaje está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida exreina de belleza a sus 35 años de edad. La noticia conmocionó a quienes la siguieron y admiraron por su entereza y determinación tras ser diagnostica de cáncer en 2017.

Murió exreina de belleza a los 35 años

Chris Wilson reveló a 'Fresno Bee' y 'You Central Valley' que su esposa, la reconocida modelo y exreina de belleza, Andrea Andrade, perdió la vida a los 35 años, nueve años después de que los médicos le diagnosticaran cáncer de colon.

Según su relato, la joven no pudo más con su lucha contra esa dura enfermedad y partió el 16 de enero, pero recién dio a conocer la noticia para vivir el duelo de forma privada lejos de los reflectores.

Asimismo, aprovechó en resaltar su admiración hacia ella por ser un ejemplo para muchos jóvenes, ya que, aunque inicialmente los médicos le pronosticaron entre seis meses y un máximo de dos años de vida, Andrea rompió todos los parámetros y logró vivir nueve años más.

"Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales alrededor de mí, te amo mi amor", escribió Wilson en redes sociales como homenaje a la modelo que le robó el corazón.

¿Quién fue Andrea Andrade?

Chris Wilson confirmó que los servicios funerarios de la modelo se realizarán el 4 y 5 de febrero. "La ceremonia de entierro tendrá lugar el mismo día (5) después del servicio religioso. Todos los amigos y familiares de Andrea son bienvenidos", indicó en su cuenta de Instagram. ¿Pero quién fue Andrea Andrade?

Pues bien, Andrea no solo se ganó el cariño de las personas por su belleza obteniendo cinco títulos: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss California Congenialidad, sino también por, desde el momento en que se enteró de su cáncer de colon, compartir en sus redes sociales cómo fue su enfermedad y demostró que nunca dejó de hacer vida normal y ser positiva.

Pero no todo queda ahí, ya que la exreina de belleza, junto a su esposo, decidió apoyar a niños en tratamiento oncológico, visitando hospitales con la finalidad de brindarles esperanza, a través de la organización Not All Heroes Wear Capes (No todos los héroes llevan capa).

Emotiva despesdida

La etapa final de la enfermedad de Andrea Andrade llegó en octubre del año pasado, cuando el cáncer reapareció en su sistema reproductivo y avanzó hasta la etapa 4, lo que la alejó de las pasarelas. En ese marco, se recordó su entrevista a "Despierta América en Domingo", donde afirmó conmovida que no quería morir.

Lamentablemente, aunque en algún momento creyó haber vencido la enfermedad, esta regresó con más fuerza. Es así como tras darse a conocer su muerte, su esposo, amigos y más familiares le dejaron mensajes de apoyo y homenaje en redes sociales, destacando su ejemplo de fortaleza.