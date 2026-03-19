Congresista Montalvo pediría vacancia de José María Balcázar "si incurre en presuntos actos de corrupción"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo se pronunció en torno a la inestabilidad que existiría en el Gobierno de José María Balcázar ante los recientes cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según indicó, impulsaría una vacancia presidencial, si Balcázar incurre en actos de corrupción; ello en marco de supuestas presiones para cambiar autoridades.

Tomaría acciones determinantes

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario recordó que Balcázar llegó al Congreso con Perú Libre, luego renunció; sin embargo, a pesar de ello, no dudaría en pedir su vacancia de evidenciarse presuntas irregularidades.

"El orden comienza por casa, si el presidente Balcázar se encuentra en presuntos actos de corrupción, yo soy uno de los primeros que pido su vacancia, y así sea de Perú Libre", dijo a Canal N, este jueves 19 de marzo.

Sobre "presiones" para cambios en la PCM

En esa línea, Montalvo fue consultado sobre la salida de Denisse Miralles de la PCM. Sobre ello, el legislador rechazó que desde Perú Libre se hayan ejercido presiones hacia el presidente Balcázar para que realice el cambio de premier a tan solo un día de que se solicite el voto de confianza ante el Pleno.

Al respecto, recordó que, personalmente remitió un oficio hacia el presidente, en donde le da a conocer que Miralles habría usado el Decreto de Urgencia 010-2025 para derogar un artículo de la Ley 28244, Ley que excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada en empresas del Estado.

Según el parlamentario, con dicho recurso no exigió directamente la salida de Miralles, sino advirtió a Balcázar para que tenga en cuenta lo ocurrido y además, se de cuenta de que estaría "premiando" a la expremier al dejarla continuar en el cargo.

"Yo no le he recomendado, yo le he dicho que tome en cuenta que la está premiando a Miralles porque una ministra de Economía que haya derogado con un decreto de urgencia es algo gravísimo. Hay que tener en cuenta que una ley se deroga con otra ley", enfatizó Montalvo.

No otorgará confianza a Gabinete Arroyo

Cabe mencionar que, para Segundo Montalvo la invitación del presidente Balcázar hacia Miralles para que deje el cargo que ejercía, le pareció correcta. Por otro, lado, sobre el nuevo premier Luis Arroyo, el congresista indicó que no otorgará el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial debido a que "no hubo un buen filtro" para elegir al titular del Ministerio de Educación (Minedu).

En #CuentasClaras, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, dijo que, si el presidente José Balcázar incurre en presuntos actos de corrupción, pedirá su vacancia: "No le recomendé que saque a Denisse Miralles"



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En conclusión, el parlamentario Segundo Montalvo negó haber recomendado la salida de Denisse Miralles al presidente Balcázar. Además, indicó que si bien es de Perú Libre, bancada a la que perteneció el mandatario, ejercerá con los cuestionamientos correspondientes si se detectan irregularidades.