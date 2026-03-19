Paul Michael DESTRUYÓ a Samahara Lobatón en La Granja VIP: "Eres una cochina, desordenada"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality La Granja VIP está dando de qué hablar y desatando furor por la convivencia así como las revelaciones entre sus participantes. En ese contexto, en una especie de careo Paul Michael destruyó a Samahara Lobatón afirmando que es una "cochina y desordenada", ello luego de que la influencer lo catalogara de "mantenido".

Paul Michael destruyó a Samahara Lobatón en La Granja VIP

Ardió Troya en La Granja VIP luego de desatarse un fuerte intercambio de palabras entre la actual pareja de Pamela López, Paul Michael, y la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, debido a una serie de calificativos que realizó esta última sobre el cantante de salsa.

El primero en tomar la palabra fue el nuevo integrante de 'Combinación de La Habana' que sin piedad lanzó fuertes dardos a la engreída de Abel Lobatón tras tenerla al frente. Además, afirmó que no encontraba razón por la que ella está participando del reality de convivencia.

"Hemos tenido una discusión en la que me ha dicho (Samahara) que soy un vividor, cosa que no soy. Y quiero decir que es una cochina, una desordenada. Una persona que cree que sigue en su casa, que cree que tiene corona aquí, eres una persona haragana que no le gusta hacer nada. No ayudas en nada, no sirves aquí en la granja, te lo digo sin respeto, porque tú me has faltado ahora mismo", aseveró.

Por su parte, la expareja de Youna escuchaba atentamente lo expresado por el intérprete y fiel a su estilo, no se quedaría para nada callada y se defendería en su postura tajantemente.

"Vividor no le dije, le dije mantenido. No le voy a dejar que me siga chupando la sangre", manifestó Samahara Lobatón lanzándole un beso volado al popular 'Chalaquito' haciendo que el momento se convierta aún más polémico.

Paul Michael destrozó a Samahara Lobatón: "Eres una cochina.. haragana. No ayudas en nada. Solo vienes a pelear". #LaGranjaVIP pic.twitter.com/JZB7fsBame — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 19, 2026

Samahara Lobatón 'le da con palo' a Paul Michael

En la previa al 'cara a cara' que sostuvo Samahara Lobatón con Paul Michael, ella ya le había 'dado con palo' durante una conversación que sostuvo con Shirley Arica, en la que se asombró sobre la relación entre Pamela López y el salsero, cuestionando la madurez de este.

"Yo no sé cómo ella, siendo una persona adulta, soporta alguien tan hueco", sostuvo la joven influencer evidenciando la imagen que tiene de la actual pareja de la aún esposa de Christian Cueva.

Un momento álgido se vivió recientemente en la Granja VIP en el que Paul Michael destruyó a Samahara Lobatón al calificarla como "cochina" y desordenada" luego de que ella le diga "mantenido".