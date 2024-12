Ana Paula Consorte fue hospitalizada por delicada enfermedad: "Mi cuerpo me obligó a parar"

Ana Paula Consorte, pareja y madre del hijo de Paolo Guerrero, preocupó a sus seguidores al ser hospitalizada por su delicado estado de salud, que le habría impedido caminar y mantenerse activa en sus redes sociales. La brasileña contó detalles de su situación.

A través de sus redes sociales, la 'garota' y pareja del famoso 'Depredador' compartió un video revelando qué le ocurrió en los últimos días. A pesar de que siempre se ha mostrado fuerte y guerrera, que es capaz de todo por su familia, Ana Paula tuvo una serie de síntomas que la llevaron a ser internada en una clínica.

Dejando a sus pequeños al cuidado de sus familiares, la novia de Paolo Guerrero hizo lo posible para no perder contacto con ellos como por videollamadas.

Su delicado estado de salud, le impidió poder realizar su rutina diaria e incluso tratar de ponerse de pie, lo que le afectó gravemente, puesto que enfermó a pocos días de celebrarse la Navidad.

Debido a esta complicada situación, Ana Paula aprovechó para lanzar un duro mensaje y una reflexión para que otras personas no hagan caso omiso a sus malestares, así sean los más pequeños, porque podrían desencadenar a unos más graves que los mantenga alejados de sus seres queridos.

Incluso, resaltó que tras ser diagnosticada de neumonía y ser internada, aprendió a decir "no" y tener más tiempo para ella.

"Ana no se detiene, son 3 hijos y una vida rápida, me encanta estar activa y sentirme bien pero mi cuerpo me obligó a parar. Repasando mi vida, aprendiendo a decir "no", recordando tener tiempo para mí. (...) Ahora estoy en casa y quería compartir esto aquí porque la vida real tiene esas lecciones inesperadas. Necesitamos escuchar lo que nuestros cuerpos están tratando de decirnos. 'Tiene que parar'", finalizó.