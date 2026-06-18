Andrea Cifuentes confirma fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra tras fuertes especulaciones

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Andrea Cifuentes ha confirmado oficialmente el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra. A través de sus redes sociales, la figura pública busca terminar con las especulaciones mediáticas que rodeaban su situación sentimental durante estas últimas semanas de gran exposición.

Comunicado oficial sobre separación

El anuncio fue realizado mediante una publicación en las historias de su cuenta personal en Instagram. La influencer fue enfática al señalar que ya no mantiene ningún vínculo sentimental con el exalcalde, marcando así una distancia definitiva ante la atención constante de diversos medios digitales.

Esta decisión surge como respuesta a la intensa presión que ejercían los programas de espectáculos sobre su vida privada. La modelo explicó que su prioridad actual se encuentra totalmente enfocada en alcanzar su bienestar personal y mantener la tranquilidad necesaria en este nuevo ciclo vital.

"Considero necesario aclarar que ya no mantengo ningún vínculo sentimental con Álvaro Paz de la Barra. No brindaré mayores detalles al respecto.", indicó.

La postura de Cifuentes busca detener cualquier tipo de rumor que continúe asociándola sentimentalmente con la autoridad. La exmodelo decidió pronunciarse públicamente porque la gente seguía relacionándola con el político, una situación que generaba incomodidad y afectaba su búsqueda de equilibrio personal.

Comunicado de la exmodelo en su cuenta de Instagram.

Nuevas prioridades personales

Tras la publicación del comunicado, la influencer brindó declaraciones telefónicas donde profundizó sobre el momento que atraviesa actualmente. Con treinta y ocho años, sostiene que la madurez influye directamente en cómo enfrenta las situaciones complicadas, valorando ante todo la coherencia en todas sus decisiones diarias.

Durante la comunicación, la modelo reiteró que su vida hoy transcurre en una etapa distinta, protegiendo su estabilidad emocional. Aunque prefirió no exponer las razones exactas de la separación, dejó abierta la posibilidad de abordar en el futuro temas que han circulado de manera falsa.

"Quizá algún día me anime a contar detalles de cosas que se han dicho, especulaciones totalmente falsas, pero por ahora prefiero dejarlo así", publicó.

Declaró para 'Amor y Fuego'.

El fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra es un hecho confirmado por Andrea Cifuentes. Esta noticia de farándula cierra las especulaciones mediante un comunicado claro, donde la modelo prioriza su paz, dejando atrás definitivamente este capítulo de su vida personal pública.

La determinación tomada por la figura pública refleja un proceso orientado hacia su equilibrio personal. Al cerrar este comunicado, se enfatiza la importancia de preservar la privacidad y la tranquilidad frente a la constante exposición, marcando una línea divisoria definitiva ante cualquier nueva especulación mediática futura.