Andrés Wiese revela que fue operado de emergencia: Recordado actor de 'Al Fondo Hay Sitio' anuncia impactante diagnóstico

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor peruano Andrés Wiese encendió las alarmas al revelar que atraviesa un difícil momento tras un delicado cuadro de salud, razón por la cual tuvo que acudir a una clínica de Lima para ser intervenido de emergencia.

¿Qué sucedió con Andrés Wiese?

El artista escénico, popularmente conocido por interpretar a Nicolás de las Casas en la serie 'Al Fondo Hay Sitio', causó preocupación en sus miles de fanáticos de las redes sociales, el último martes 4 de noviembre, al publicar en su cuenta oficial de Instagram, fotografías en las que se le observaba sobre una camilla.

Ya en la clínica, el actor posteó una primera instantánea en la que se le observa echado y con una sonda médica en la mano. En un siguiente post se visualiza una ecografía la cual generó diversas reacciones, pero que finalmente daría paso para que el amigo de Erick Elera explicara a fondo la razón.

Ecografía publicada por Andrés Wiese

Resulta que el querido 'Ricolás' reveló que fue diagnosticado con un cuadro de apendicitis aguda y diverticulitis. "No estoy embarazado amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar", escribió en una siguiente historia.

Posteriormente, Andrés Wiese publicó una fotografía en la que aparece preparado con una bata médica y el resto de implementos necesarios para llevar a cabo la operación y aprovechó para extender su agradecimiento a aquellas personas que se preocuparon por él. "Ya me van a operar, muchas gracias a todos por sus mensajes, todo va a salir bien", escribió.

Andrés Wiese previo a su operación

Andrés Wiese se pronuncia tras operación

Un d´ía despu´és de su operación, este miércoles 5 de noviembre, Andrés Wiese recurrió nuevamente a su cuenta oficial de Instagram para revelar a través de un video cuál su estado de salud actual.

"Salimos de la operación como a las 4 de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Acaba de venir a verme el cirujano, estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica sin comer y después hay que seguir haciendo otras pruebas más para descartar otras cosas", expresó.

Se concluye que, Andrés Wiese sorprendió y causó alarma a su gran fanaticada luego que publicara unas fotografías en sus historias de Instagram en las que se le observa sobre una camilla médica en una reconocida clínica de Lima. Al respecto, el actor que dio vida a Nicolás de las Casas en 'Al Fondo Hay Sitio' reveló que tuvo que ser operado tras padecer de un cuadro de apendicitis aguda y diverticulitis.