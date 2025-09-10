Anelhí Arias a Pamela López por presunto affaire con Dayron Martin: "Fue la Pamela Franco en su momento"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La acusó de ser la amante! La exporrista, Anelhí Arias, vuelve a sorprender y esta vez al romper su silencio tras los rumores de que Dayron Martin le fue infiel con Pamela López cuando aún eran esposos. No dudó en comparar a la trujillana con Pamela Franco.

¿Dayron le fue infiel con Pamela López?

Como se recuerda, en una reciente entrevista en el podcast 'Chimi Churri', el cantante cubano Dayron Martin estuvo en aprietos al ser consultado sobre si mantuvo una relación clandestina con Pamela López cuando aún estaaba casado con Anelhí Arias.

Pese a que el artista negó el hecho con gran nerviosismo, la exporrista decidió salir a hablar y confirmar que Pamela López "fue la amante de Dayron". En diálogo con 'Trome', Anelhí soltó fuertes declaraciones que pondrían en serios aprietos a la ex de Christian Cueva y actual pareja de Paul Michael.

"A mí me llegó esa versión, porque era vox populi en Trujillo. Primero él estuvo en Los Caribeños de Guadalupe en el 2008 y en el 2009 ingresó a Los Villacorta. Yo no salí a hablar esto antes porque no había motivo, pero se la tenía bien guardada a ella", indicó en un inicio.

Anelhí Arias arremete contra Pamela López

Seguidamente, señaló que le causaba gracia ver que la trujillana ahora trate de victimizarse por la relación de Christian Cueva con Pamela Franco, ya que para ella, López habría interferido en su matrimonio con el exsalsero y padre de su hija.

Incluso, Anelhí señaló que cuando Pamela López estuvo peleada con Cueva y se iba con Pamela Franco, ella hacía lo mismo con Dayron, "que estaba casado". Además, agregó que "todos me decían, músicos, estilistas, las esposas de los músicos, que ella se paseaba por todo Trujillo con él, que los veían juntos en varios lugares y que se subía al bus de Los Villacorta".

"Dayron le pudo decir estoy separado, pero no era así y ahí está el karma, las mentiras siempre salen a la luz, la vida es un bumeran", indicó a 'Trome'. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que también declaró a 'Ponte en la cola' donde volvió a arremeter contra la influencer por supuestamente tener un affaire con su exesposo.

Fiel a su estilo, ante las cámaras del programa de Ricardo Rondón y Michelle Soifer, la exporrista no udó en comparar a López Solórzano con Pamela Franco, asegurando que sufrió mucho por su culpa. "Yo sufrí mucho y el karma existe. Ella en su momento fue una Pamela Franco ", sentenció.

De esta manera, Anelhí Arias decidió no callar más y arremeter contra Pamela López por su presunto amorío con Dayron Martin, cuando él aún estaba casado con ella. No dudó en comparar a la ex de Cueva con Pamela Franco.