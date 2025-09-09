Pamela López arremete contra Christian Cueva por "retoquitos": "Hay cosas que la ciencia no puede ayudar"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sin piedad! Pamela López no dudó en arremeter contra Christian Cueva por sus recientes retoques estéticos para lucir más joven durante su relación con la cantante de cumbia, Pamela Franco.

Christian Cueva y sus "retoquitos"

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Cueva acapararon los titulares de la farándula local tras ser captados en un centro estético. Pues bien, el futbolista que juega actualmente para Emelec de Ecuador, no habría dudado en realizarse algunos retoquitos.

A través de redes sociales de la doctora Correa Navarro, se ve al pelotero recostado en una camilla mientras le aplican un procedimiento con una máquina especial y pequeños inyectables en su rostro, en un aparente intento de rejuvenecer su semblante.

Sin embargo, ese no sería el único tratamiento que se habría hecho y que era conocido como Morpheus 8 pro, sino que se animó a colocarse el popular "chip del amor" para encender la "llama" en su relación con la chimbotana.

"Estamos realizando un Morpheus 8 pro en la zona de la frente porque hemos evaluado que Christian hace mucho gesto. Entonces aquí tienes pequeñas líneas de expresión, vamos a eliminarlas. Estamos colocando los exososomas vegetales en su rostro para que luzca un rostro mucho más joven, una piel luminosa, libre de líneas de expresión, y además también de un color mucho más uniforme", se escucha decir en el video en redes sociales.

¿Qué dijo Pamela López sobre retoques de Cueva?

Pamela López no pudo evitar ser consultada sobre los retoquitos de su expareja, por lo cual, durante su participación en el programa 'Ponte en la cola' lanzó fuertes declaraciones que dejaron en shock a los presentes en el set.

"Ay cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvchip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma", expresó con una gran sonrisa.

Seguidamente, el conductor del espacio televisivo le consultó a la trujillana sobre sus tres hijos con el futbolista de Emelec al hablar sobre su apariencia.

"Bueno, hay otras cosas, gracias a Dios se parecen a mí", indicó la popular 'KittyPam' para luego agregar que no sería la primera vez que 'Aladino' se realiza un tratamiento en su rostro, ya que cuando vivían en Trujillo lo llevó a colocarse botox.

De esta manera, Pamela López, con tono irónico, se pronunció sobre los recientes retoquitos que su expareja y padre de sus hijos, Christian Cueva, se realizó junto a Pamela Franco.