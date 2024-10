Angie Arizaga revela la IMPACTANTE razón de por qué no se casa con Jota Benz

La exchica reality, Angie Arizaga, sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre el motivo de por qué no se casa aún con Jota Benz. La popular 'Negrita' también reveló detalles de su faceta como madre primeriza.

En una reciente entrevista a un medio local, Angie Arizaga abrió su corazón y respondió a una de las interrogantes que muchos de sus seguidores, tanto de ella como la de su pareja, Jota Benz, tenían respecto a si daría el siguiente paso de llegar al altar.

Por ello, reveló que le hubiera gustado de que todo se dé en orden en su relación, pero llegó antes su pequeño bebé, que calificó como "bendición", pero no descarta de que en un futuro sea su hijo quien la acompañe en la boda vestida de blanco.

Asimismo, expresó que a pesar de que otras relaciones tienen problemas cuando tienen un bebé, "las cosas con Jota es todo lo contrario", ya que su primer hijo los habría ayudado a estar más unidos, compenetrados y aprendiendo cada día más del uno del otro.

La popular 'Negrita' también señaló que considera que su etapa con los realities de competencia ya acabó tras su etapa de madre, pero "no le cierra las puertas al trabajo que se pueda presentar más adelante", en referencia a programas de otros ámbitos.

"Pero no me cierro las puertas del trabajo, pues no sé qué otros tipos de realities puedan existir. No puedo decir que no, mientras haya trabajo voy a aprovechar todo lo que pueda", señaló.