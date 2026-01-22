RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Incluye nueva categoría

Nominados a los Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio, Jacob Elordi y lista completa de categorías

La Academia anunció este 22 de enero la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, donde destacan Leonardo DiCaprio y películas como "Pecadores" y "Una batalla tras otra".

Lista completa de nominaciones a los premios Óscar 2026. La Academia

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/01/2026

Inicia la cuenta regresiva de los Premios Oscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes 22 de enero la lista completa de nominados, entre los que destacan Leonardo DiCaprio, Timotheé Chalamet y películas como "Una batalla tras otra".

La edición 98 de la ceremonia de premios más importantes de la industria del cine incluye una nueva categoría después de 25 años: la de Mejor Casting. Además, la película "Pecadores" de Ryan Coogler, lidera las nominaciones con 16 alcanzadas, superando a "Titanic" y "La La Land".

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, con la participación de Conan O'Brien como presentador de la ceremonia.

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor actor principal

  • Timotheé Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Luna Azul)
  • Michael B. Jordan (Pecadores) 
  • Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (Si pudiera te patearía)
  • Kate Hudson (Canción para dos)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor dirección

  • Hamnet (Chloé Zhao)
  • Marty Supreme (Josh Safdie)
  • Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
  • Valor sentimental (Joachim Trier)
  • Pecadores (Ryan Coogler)

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Bugonia, Marty Supreme y Pecadores destacan como nominados a Mejor Película.
Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Pecadores)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
  • Amy Madigan (La hora de la desaparición)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guión original

  • Luna Azul
  • Un simple accidente
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor guión adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Train dreams

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores efectos visuales

  • Avatar 3: Fuego y Ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • A través del fuego
  • Pecadores

Mejor dirección de fotografía:

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • La máquina
  • La hermanastra fea

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor película animada

  • Butterfly
  • Forever green
  • The girl who cried pearls
  • Retirement plan
  • The three sisters

Mejor cortometraje Live Action

  • Butcher's stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen's period drama
  • The singers
  • Two people exchanging saliva

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar 3: Fuego y Ceniza
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores

Mejor canción original

  • "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
  • "Golden" (Las Guerreras K-Pop)
  • "I lied to you" (Pecadores)
  • "Sweet dreams of joy" (Viva Verdi!)
  • "Train dreams" (Sueños de trenes)

Mejor casting (nueva categoría)

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor película internacional

  • El Agente Secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)
  • La Voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor película documental

  • Alabama: Presos del Sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Contra Putin
  • La Vecina Perfecta

Mejor cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud
  • Children No More: "Were And Are Gone"
  • The Devil is So Busy
  • Perfectamente Una Extrañeza

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Las Guerreras K-Pop
  • Little Amelie Or The Character Of Rain
  • Zootopia 2

 

