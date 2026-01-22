Nominados a los Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio, Jacob Elordi y lista completa de categorías

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/01/2026
Inicia la cuenta regresiva de los Premios Oscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este martes 22 de enero la lista completa de nominados, entre los que destacan Leonardo DiCaprio, Timotheé Chalamet y películas como "Una batalla tras otra".
La edición 98 de la ceremonia de premios más importantes de la industria del cine incluye una nueva categoría después de 25 años: la de Mejor Casting. Además, la película "Pecadores" de Ryan Coogler, lidera las nominaciones con 16 alcanzadas, superando a "Titanic" y "La La Land".
Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, con la participación de Conan O'Brien como presentador de la ceremonia.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor actor principal
- Timotheé Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Luna Azul)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (El agente secreto)
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera te patearía)
- Kate Hudson (Canción para dos)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor dirección
- Hamnet (Chloé Zhao)
- Marty Supreme (Josh Safdie)
- Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
- Valor sentimental (Joachim Trier)
- Pecadores (Ryan Coogler)
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (La hora de la desaparición)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guión original
- Luna Azul
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor guión adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train dreams
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar 3: Fuego y Ceniza
- F1
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- La máquina
- La hermanastra fea
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor película animada
- Butterfly
- Forever green
- The girl who cried pearls
- Retirement plan
- The three sisters
Mejor cortometraje Live Action
- Butcher's stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's period drama
- The singers
- Two people exchanging saliva
Mejor diseño de vestuario
- Avatar 3: Fuego y Ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Mejor canción original
- "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
- "Golden" (Las Guerreras K-Pop)
- "I lied to you" (Pecadores)
- "Sweet dreams of joy" (Viva Verdi!)
- "Train dreams" (Sueños de trenes)
Mejor casting (nueva categoría)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El Agente Secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La Voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor película documental
- Alabama: Presos del Sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Contra Putin
- La Vecina Perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armado con una Cámara: Vida y Muerte de Brent Renaud
- Children No More: "Were And Are Gone"
- The Devil is So Busy
- Perfectamente Una Extrañeza
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las Guerreras K-Pop
- Little Amelie Or The Character Of Rain
- Zootopia 2