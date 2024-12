Bruno Pinasco celebra 50 años y sorprende con emotivo pedido: "Que me dejen hacerme grande"

Bruno Pinasco, uno de los conductores más queridos del medio peruano, cumple este 1 de diciembre 50 años de edad. El presentador utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño de sus seguidores y de paso aprovechó para hacerles un emotivo pedido respecto al paso del tiempo.

Como se recuerda, desde hace mucho tiempo, las plataformas virtuales han bromeado con la supuesta eterna juventud del hijo de 'rulito' Pinasco quien sigue manteniéndose casi intacto ante el paso del tiempo.

Mediante su cuenta de Instagram, Bruno Pinasco aseguró estar feliz tras haber cumplido medio siglo de vida además de agradecer el cariño de sus fanáticos desde su aparición en la televisión en los años 90.

Posteriormente, la figura de América TV pido encarecidamente a sus seguidores que dejen de relacionarlo con la eterna juventud que aparenta ya que busca aceptar el paso de los años con la mejor onda.

"Yo les quiero pedir, ahora que inicia esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo", indicó.

Pinasco también dejó en claro que sabe que todas estas bromas que suelen circular en redes sociales lo hacen con buena intención. Pese a ello, la figura de TV señaló que se encuentra en una etapa de su vida donde quiere recibir su edad y las consecuencias de la misma con los brazos abierto.

"Estoy en una etapa de mi vida que no deseo seguir cargando esa mochila de la ilusión que no existe, a todos nos pasa el tiempo. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión de la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool", añadió.