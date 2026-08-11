Bryan Torres rompe su silencio tras denuncia de Samahara por presunta violencia familiar: "Estoy tranquilo"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres decidió pronunciarse luego de que Samahara Lobatón lo denunciara por un presunto caso de violencia familiar tras un incidente ocurrido en la vivienda de la influencer. El cantante fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos y, aunque evitó brindar detalles del conflicto, dejó clara su posición frente a la situación.

Durante el breve encuentro con el programa de espectáculos, el integrante de Barrio Fino prefirió mantener una postura cautelosa y no entrar en confrontaciones con la madre de sus hijos. En ese sentido, evitó determinar quién estaría diciendo la verdad sobre lo ocurrido y señaló que el caso debe continuar por el camino correspondiente.

Asimismo, Bryan Torres aseguró que actualmente atraviesa una etapa de mayor tranquilidad y que su atención está concentrada en aspectos que considera importantes para su vida. El cantante mencionó especialmente a sus hijos y su trabajo, dejando entrever que busca mantenerse alejado de las polémicas que puedan afectar su estabilidad personal.

Bryan de desliga de Samahara

Por otro lado, la situación también generó preguntas sobre el vínculo que mantiene actualmente con Samahara Lobatón. Ante las cámaras, Torres negó que exista una relación sentimental entre ambos y dejó entender que la historia amorosa que tuvieron quedó atrás hace bastante tiempo.

El cantante también explicó que esta nueva etapa de tranquilidad está relacionada con la posibilidad de llevar una vida más estable junto a su familia. Según su postura, actualmente puede desarrollar sus actividades cotidianas con mayor calma y concentrarse en sus responsabilidades como padre y artista.

Finalmente, Bryan Torres destacó que su carrera musical continúa siendo una de sus principales prioridades, pues las grabaciones y presentaciones representan su fuente de ingresos. En medio de la controversia generada por la denuncia de Samahara, el artista dejó claro que busca preservar la estabilidad de sus hijos y continuar trabajando mientras el caso sigue su curso.

La denuncia de Samahara

Según el parte policial revelado por el programa de ATV, Bryan Torres llegó inicialmente a la vivienda para visitar a los dos hijos que tiene con Samahara. Sin embargo, al retirarse habría olvidado su teléfono celular y regresó minutos después. La denuncia sostiene que el cantante mostró una actitud violenta al intentar recuperar el equipo, desencadenando el enfrentamiento entre ambos.

La versión presentada por la influencer indica que el salsero habría ingresado de manera abrupta tras exigir un celular y, durante el forcejeo, el teléfono de Samahara cayó al suelo y terminó con daños materiales. Posteriormente, el altercado continuó en la zona del ascensor, donde ambos habrían vuelto a enfrentarse luego de que el cantante presuntamente se llevara el equipo móvil de la denunciante.

Tras la denuncia por presunta violencia familiar, Bryan Torres optó por mantener la calma y evitar mayores enfrentamientos con Samahara Lobatón. El cantante aseguró que su prioridad son sus hijos, su familia y su trabajo, mientras continúa con su carrera musical. Por ahora, prefirió no profundizar en el conflicto y dejar que el caso siga su curso.