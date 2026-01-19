Bryan Torres toma DRÁSTICA medida tras video de agresión de Samahara Lobatón

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres sigue en el 'ojo de la tormenta'. El cantante, en medio de los cuestionamientos y ola de críticas por la difusión del video de agresión a Samahara Lobatón, tomó una drástica medida en sus redes sociales. ¿De qué se trata?

Decisión de Bryan tras video de agresión a Samahara

En los últimos días, la farándula peruana se ha visto sorprendida por la difusión de un material audiovisual donde, aparentemente, se observa al cantante de 'Barrio Fino' agrediendo físicamente a la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón. Este lamentable hecho no solo provocó la indignación de la ciudadanía, sino también y, en especial, la de la 'Blanca de Chucuito'.

Pues la expareja de Jefferson Farfán no dudó en acudir a una comisaría y denunciar al salsero y padre de dos de sus nietos por atentar contra la vida de Samahara. Melissa lo acusó de "feminicidio en grado de tentativa" y pidió a las autoridades acelerar las diligencias en su contra por temor a que él pueda huir del país y evadir a la justicia peruana.

Inesperada medida en sus redes sociales tras acusación

Tras esta polémica situación, Bryan Torres se ha convertido en blanco de varios cuestionamientos y críticas en redes sociales, por lo cual no solo habría tomado la decisión de mantenerse en silencio, sino también cerrar su cuenta de Instagram, en un intento de poder eludir la reprobación de su accionar sobre la joven influencer peruana.

"Perfil no está disponible, es posible que el enlace no funcione o que se haya eliminado el perfil", se lee en redes al buscar la cuenta de Bryan con el nombre de usuario Bryan JG Music.

Hasta la fecha, el artista de 'Barrio Fino' no ha dado declaraciones a la prensa sobre la agresión a Samahara Lobatón, ni ha mostrado intención de enfrentar públicamente la grave denuncia que pesa en su contra.

Melissa Klug pide cárcel para Bryan Torres

En medio del escándalo, Bryan Torres tomó cartas en el asunto y ya cuenta con defensa legal luego de la denuncia por agresión contra Samahara Lobatón. El estudio Salas Beteta Abogados será el encargado de asumir su caso y gestionar la situación judicial que mantiene a todos atentos.

El estudio legal aseguró que buscarán la verdad detrás de los hechos que remecieron la farándula peruana, "sin dejarse llevar por la opinión pública ni la presión de las redes sociales". Sin embargo, pese a ello, Melissa Klug volvió a reiterar su pedido de cárcel contra el cantante, alegando que "tiene miedo de que él le pueda hacer algo a Samahara o a sus nietos".

"Lo que quiero es ayuda de las autoridades, que hagan una detención preliminar para que ese sujeto no se vaya. No voy a descansar hasta que se haga justicia", remarcó en entrevista con 'DíaD'.

Bryan Torres tomó la decisión de cerrar su Instagram, en medio de la investigación que realizan las autoridades tras la difusión de un video donde se le ve agrediendo a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien exige justicia para la joven influencer y todo el peso de la ley contra el salsero.