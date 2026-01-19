Melissa Klug revela quiénes tienen el VIDEO completo de la agresión de Bryan a Samahara: "Que se haga justicia"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug reveló que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos y dio a conocer qué personas tendrían el archivo completo. La ex de Jefferson Farfán exigió a las autoridades que detengan preliminarmente al cantante.

Melissa sobre video de agresión de Bryan a Samahara

El cantante e integrante de la agrupación 'Barrio Fino', Bryan Torres, se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras la denuncia puesta por Melissa Klug en una comisaría al ver el video donde él agredía a Samahara Lobatón en su habitación. La 'Blanca de Chucuito' no solo expresó su indignación por el accionar contra su hija, sino que exigió justicia para ella.

Para abordar con mayor detalle esta polémica situación que vive la joven influencer, Melissa Klug aprovechó su entrevista en 'Día D' para, en primer lugar, asegurar que el material audiovisual "es real" y que Bryan Torres "intentó acabar con Samahara y si no le tiró la plancha fue porque ocurrió un milagro", que espera la Fiscalía pueda revelar con el avance de las diligencias.

Asimismo, la empresaria chalaca agregó que el video no solo dura lo que se ve en los medios de comunicación o redes sociales, sino que serían 20 minutos de material, y no tuvo filtros al exponer a las personas que tienen el contenido de las cámaras de su hija, aunque hasta el momento desconoce quién filtró el archivo.

"Lo tiene ella (Samahara), lo tiene Bryan, lo tiene el abogado de él, una amiga de ella y la mamá de Bryan, esas son las personas que tienen el video real, el material completo, porque es un material de 20 minutos", precisó la madre de Samahara Lobatón.

Madre de Bryan Torres tendría el video completo

Pese a que anunció que la madre de Bryan Torres tiene el video completo de la agresión, Melissa no precisó si la mujer obtuvo dicho material antes o después de que hiciera público el caso, que ha generado gran revuelo en la farándula local.

Finalmente, la expareja de Farfán consideró en plena entrevista que este video debería ser clave para que las autoridades actúen con mayor rapidez y tomen medidas inmediatas. Asimismo, aseguró que su hija estaría "sometida con una codependencia emocional terrible por una fuerte presión psicológica".

"Yo creo que le tiene miedo. Él le mete tantas cosas en la cabeza, que la pone en contra mía. (...) No sé si él está metido ahí (en su casa con Samahara), metido escondido como una rata. Tengo miedo de qué le pueda pasar a mi hija y mis nietos", indicó con gran preocupación.

Melissa Klug pide cárcel para Bryan Torres

Melissa Klug denunció que, mientras las autoridades no actúan tras la denuncia, Bryan Torres sigue presentándose en eventos "como si nada", lo que aumenta su terror de que el salsero tome represalias contra Samahara y ella sea víctima de una nueva agresión de su parte.

En ese marco, volvió a reiterar su pedido a que las diligencias contra el cantante se agilicen y que se le imponga una detención preliminar contra él por temor a que pueda huir del país.

"Lo que quiero es ayuda de las autoridades, que hagan una detención preliminar para que ese sujeto no se vaya. No voy a descansar hasta que se haga justicia", remarcó en televisión.

Es así como Melissa Klug expresó su preocupación de que Samahara Lobatón pueda volver a ser agredida por Bryan Torres, tras aún no ser detenido. Asimismo, indicó que el video dura 20 minutos y quiénes tendrían el archivo completo.