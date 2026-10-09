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BTS en Lima: show de drones reúne a multitud de ARMY en Miraflores pese al pedido de dejar descansar al grupo

El show de drones dedicado a BTS iluminó Miraflores y congregó a cientos de ARMY. La multitud llamó la atención porque se produjo pese al pedido de RM de dejar descansar al grupo surcoreano.

Show de drones en Miraflores por BTS
Show de drones en Miraflores por BTS (Composición Exitosa)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/10/2026

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BTS continúa desatando la locura entre sus seguidores peruanos. El show de drones realizado en la Costa Verde iluminó el cielo de Lima con mensajes dedicados al grupo, pero la concentración de ARMY en Miraflores llamó la atención, pues ocurrió pese al pedido de RM de respetar el descanso de los integrantes.

Show de drones ilumina Miraflores por BTS

La fiebre por BTS iluminó la Costa Verde este jueves 8 con un tremendo espectáculo de drones. Todo esto como gran previa a los dos últimos conciertos que dará la agrupación surcoreana en el Estadio San Marcos.

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La exhibición, realizada en medio de un feriado nacional, llenó el cielo de luces moradas, el color que identifica al fandom ARMY. Entre los mensajes destacaron "BTS PAVED THE WAY", "ROAD TO 7" y "BTS (CORAZÓN) PERÚ", además de la silueta del ARMY Bomb, el lightstick oficial del grupo.

Pese a la incertidumbre previa por la posición de la Municipalidad de Barranco, que señaló que la actividad no contaba con autorización, el espectáculo finalmente se realizó sin mayores inconvenientes y congregó a seguidores que esperaron durante años la oportunidad de ver a sus artistas favoritos en el país.

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Sin embargo, la emoción por el homenaje tuvo otro episodio durante la noche. Tras el show de drones, cientos de personas llegaron a los alrededores del hotel donde se hospedarían los integrantes de BTS.

Según imágenes difundidas, la zona registró una importante concentración de fans y un tránsito vehicular lento debido a la cantidad de personas.

Además, usuarios de redes sociales reportaron la presencia de luces láser dirigidas hacia la fachada del hotel, situación que generó comentarios entre los internautas.

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La aglomeración llamó la atención porque se produjo luego del pedido de Kim Nam-joon, conocido como RM, para que los seguidores evitaran permanecer frente a los alojamientos durante la gira.

BTS Perú pide respetar el descanso del grupo

Ante la cantidad de personas congregadas cerca de Larcomar, el club de fans oficial de BTS en Perú también difundió un comunicado para pedir prudencia y recordar la importancia de respetar la tranquilidad de los integrantes.

"Los artistas realizan conciertos de alta exigencia física y necesitan descansar adecuadamente", señalaron en el mensaje. Asimismo, recomendaron evitar los ruidos que pudieran incomodar a los músicos y a las demás personas alojadas en el establecimiento.

Así, el show de drones dedicado a BTS reunió a una multitud de ARMY en la Costa Verde y Miraflores, donde cientos de seguidores se acercaron a los alrededores del hotel de la agrupación.

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