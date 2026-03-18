Mario Irivarren habla por primera vez tras ampay con mujeres: "Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron a Mario Irivarren rodeado de mujeres durante una fiesta en un yate en Argentina, donde también estuvieron Said Palao y Patricio Parodi. Tras la difusión del ampay, el pasado 17 de marzo, su entonces pareja, Onelia Molina, decidió poner fin a la relación. Y ahora, el chico reality decidió romper su silencio en su pódcast La Manada.

Mario Irivarren habla por primera vez tras ampay

Hoy, 18 de marzo, Mario Irivarren rompió su silencio y decidió pronunciarse públicamente en su pódcast La Manada, donde asumió responsabilidad por lo ocurrido.

"No he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, son como las han podido ver", señaló al inicio.

Además, reconoció que durante ese viaje perdió el control. "Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos. Creo que sobre eso no hay ninguna duda", añadió.

En medio de su descargo, Irivarren también se dirigió directamente a Onelia Molina. "Para pedirle las disculpas a Onelia, que es la persona más afectada y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné", expresó.

Incluso, no dudó en expresar sus sentimientos más profundos hacia su expareja. "Decirle a Onelia que sin duda alguna es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente que nunca estuve a la altura. Soy perfectamente consciente que la perdí", afirmó.

Onelia Molina rompe su relación con Mario Irivarren

Horas después del ampay, Onelia Molina publicó un comunicado en Instagram, confirmando que puso fin a su relación con Mario Irivarren.

"A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren", escribió.

En su mensaje, la modelo se pronunció sobre los videos difundidos por el programa de Magaly Medina, donde su expareja aparece muy cercano a varias mujeres e incluso besando a una de ellas en dos ocasiones.

"La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales", agregó.

Onelia Molina también pidió respeto a sus fans y a los medios, dejando claro que no dará más declaraciones sobre el tema.

"Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", finalizó.

Así, Mario Irivarren cerró un capítulo complicado tras el ampay en el yate en Argentina, reconociendo su responsabilidad y dejando claro que perdió a Onelia Molina, a quien calificó como la mejor mujer que ha conocido.