Carlos Alcántara vuelve a ser captado con jovencita en discoteca y Magaly lo fulmina: "Se siente como de 40"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara sigue siendo de las suyas en las noches de Barranco. El actor fue nuevamente captado acompañado de una misteriosa jovencita mientras disfrutaba de una noche llena de baile y diversión. Magaly se mostró sorprendida de que Alcántara haya sido visto otra vez disfrutando la vida nocturna en tan poco tiempo y aseguró que estaría viviendo una segunda juventud.

El despertar de Carlos Alcántara y la crítica de Magaly

En la más reciente edición del programa Magaly TV, la firme se mostraron imágenes de la noche del miércoles, donde se vio a Carlos Alcántara en una conocida discoteca de salsa de Barranco, adonde acudió acompañado de una misteriosa joven para disfrutar de música en vivo con orquestas.

Durante la velada, Carlos y su acompañante no dejaron de bailar y conversar en todo momento, además de compartir miradas y sonrisas coquetas. El actor estaba en un box elevado, por lo que era fácil verlo desde cualquier parte de la discoteca, y él parecía muy cómodo con eso.

Por si fuera poco, Carlos Alcántara repitió el mismo outfit que utilizó la primera vez que fue a Barranco hace unas semanas: camisa blanca arremangada y pantalón negro ceñido. Tras ver las imágenes, Magaly no pudo evitar emitir su opinión y aseguró que está viviendo una nueva etapa de soltería.

"Él está en escaparate, no se oculta. Disfruta ser la nueva sensación del bloque; baila, se menea, coquetea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo", dijo en un inicio.

Enseguida, hizo un análisis de por qué los hombres vuelven a tener esas actitudes justo después de divorciarse, como si hubieran recuperado su libertad y su matrimonio hubiese sido un lugar aburrido. "Su nueva juventud. Está viviendo un renacimiento... se siente como de 40" , agregó la conductora con cierto sarcasmo.

No es la primera vez

Hace unos días, el recordado actor de Pataclaún fue captado por las cámaras de Magaly TV, la firme la madrugada de este miércoles en una conocida discoteca de salsa en Barranco. Vestido con una camisa blanca y pantalón negro, se contorneaba al ritmo de la música con una joven que llevaba puesto un vestido blanco escotado.

Carlos Alcántara estuvo disfrutando la noche en un box privado, donde había varias jovencitas y algunos amigos. Uno de ellos contó que el actor no tuvo problemas al saber que las cámaras lo estaban grabando muy cariñoso con una joven.

Es así que, estas imágenes reavivan el debate sobre la vida personal de Carlos Alcántara y su exposición pública. Mientras algunos celebran su libertad, otros cuestionan sus decisiones. Lo cierto es que el actor no se oculta y continúa disfrutando esta nueva etapa, generando comentarios y manteniéndose en el centro de la atención mediática.