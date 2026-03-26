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Dron capta a vendedor de droga en Comas y agentes terna lo intervienen: "No he hecho nada, jefe"

Agentes del Grupo Terna de la PNP intervinieron al sujeto que vendía drogas en su propio barrio en Comas. Al ser interrogado, el sujeto negó haber cometido el acto delictivo. "No he vendido nada, jefe", dijo.

Capturan a vendedor de droga en Comas
Capturan a vendedor de droga en Comas (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 26/03/2026

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un vendedor de droga, en el distrito de Comas, luego de haber visto su actuar mediante un dron, el cual ayudó con el seguimiento a dicho sujeto que comerciaba sustancia ilícitas en su propio barrio

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información policial, obtenida por un conocido medio de comunicación, la intervención ocurrió en horas de nocturnas, exactamente en el cruce del jirón Chávez con Las Américas, en el distrito comeño.

Fueron agentes del Grupo Terna de la PNP quienes, intervinieron al sujeto que, momentos antes, fue capturaron en video por un dron, cuando se encontraba vendiendo droga a sujetos de la zona. Tras observar ello, los efectivos policiales vestidos de civil llegaron hasta el lugar y lo intervinieron, reduciéndolo justo en los exteriores de una tienda.

Negó haber vendido droga

Durante su detención, los policías interrogaron al sujeto identificado como Alexis Herrera Aguirre, de 29 años, alias 'Godínez', quien a pesar de las imágenes, negó haber vendido sustancia ilícitas. Este indicó que si bien lo han grabado, no habría "pasado droga". 

"(¿Qué tienes que decir de ese pase de droga que hemos visto que te hemos grabado?) Yo no he hecho nada jefe, no he vendido nada. No he hecho nada jefe. Ya si me ha grabado y salgo en el video ya pues jefe, pero no estoy vendiendo nada"

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Cabe mencionar que, en la zona, efectivos consultaron al varón que compró las sustancias y este delató a Herrera, indicando que sí le vendió droga. Además, describió la vestimenta que llevaba el vendedor, lo cual confirmó el hecho delictivo.

Sujeto tiene antecedentes policiales

En declaraciones para un conocido medio de comunicación, el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde en Comas, brindó detalles sobre el caso. Al respecto, precisó que el sujeto no es desconocido para las autoridades debido a que cuenta con antecedentes policiales.

"Esta persona tiene un rosario de antecedentes, por robo, hurto agravado y asimismo por tráfico ilícito de drogas (TID)", indicó a TV Perú.

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De tal modo, las autoridades incautaron aproximadamente 500 envoltorios, que contenían pasta básica de cocaína, por lo que, al haber sido intervenido, se le trasladó a la comisaría de Túpac Amaru, con la finalidad que la PNP continúe las diligencias de ley correspondientes.

Es así como, agentes del Grupo Terna de la PNP capturaron a un vendedor de droga que fue captado por un dron, realizando el actuar delictivo en su propio barrio en el distrito de Comas.

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