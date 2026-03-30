Guido Bellido acusa al JNE tras reconfiguración de valla electoral: "Denuncio la primera operación de fraude"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Guido Bellido aseguró que la reconfiguración de la valla electoral tras la vuelta de la bicameralidad es "una primera operación de fraude" de parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Grave acusación

El legislador y candidato al Senado por Podemos Perú, usó sus redes sociales para realizar una grave denuncia contra el JNE y expresar su rechazo a la reconfiguración de la valla electoral con el regreso de las dos cámaras.

"Denuncio la primera operación de fraude electoral contra la voluntad popular por parte del JNE. De ninguna manera es concebible que se duplique la valla electoral para favorecer únicamente a dos partidos políticos. No es aceptable que se realice el cómputo sumando los votos válidos de dos votaciones diferentes e independientes (senadores nacionales y senadores regionales), y que recién entonces se aplique la valla del 5%", indicó.

Ante ello, aseguró que en la práctica se convierte en una valla del 10%. En esa línea consideró que la votación para Senador puede alcanzar a 20 millones de votos válidos, el 5% debería calcularse en esa cifra y no sumar otros 20 millones para el Senado regional, pues afirma que son votos distintos.

"El objetivo de esta jugada es claro: reducir el Senado y la Cámara de Diputados prácticamente a solo dos partidos políticos, afectando gravemente la voluntad popular y deslegitimando el proceso electoral. Con esta maniobra, se corre el grave riesgo de sumir al país en caos e inestabilidad. Llamo a todos los partidos políticos a evaluar, a través de sus personeros legales, esta irregularidad y a exigir que el JNE aclare y corrija de inmediato esta maniobra macabra en nuestro país", expresó.

Denuncio la primera operación de fraude electoral contra la voluntad popular por parte del JNE.

De ninguna manera es concebible que se duplique la valla electoral para favorecer únicamente a dos partidos políticos. No es aceptable que se realice el cómputo sumando los votos... — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) March 30, 2026

¿Cómo funcionará la valla electoral?

Según el acuerdo del pleno del JNE las organizaciones políticas deberán cumplir dos condiciones al mismo tiempo para participar en la distribución de escaños del Senado. Para ello piden alcanzar como mínimo el 5% del número legal de miembros de la cámara, lo que equivale a tres senadores. Así como obtener como mínimo el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Senado.

De esta manera se permite valorar el respaldo electoral obtenido por las organizaciones políticas, tomando en cuenta el conjunto de votos emitidos para la conformación del Senado.

Así se evita que el resultado de una sola modalidad de elección determine de forma aislada la exclusión de una organización política del procedimiento de distribución de escaños, aun cuando en el conjunto de la elección haya obtenido un respaldo significativo del electorado.

Es por ello que el candidato a senador y congresista por Podemos Perú, Guido Bellido, acusó al Jurado Nacional de Elecciones de llevar a cabo una operación de fraude electoral por el cambio de la valla electoral.