Carlos Ascues y Alexi Gómez reaparecen tras ser ampayados con Jesús Barco con 'amiguitas' y generar desazón en Melissa Klug

Semanas atrás, los futbolistas Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barcos fueron captados disfrutando de una tarde en la piscina en compañía de unas misteriosas féminas en un club de Huánuco. Ello no cayó nada bien al club Alianza Universidad, por lo que terminó por expulsarlos del plantel. Ahora, 'El Patrón' y 'La Hiena' aparecieron juntos en una pichanga.

Una 'pichanga' los junta

Se ha vuelto costumbre que reconocidos streamers peruanos organicen partidos integrando a sus equipos a reconocidas figuras de la farándula nacional e inclusive a profesionales del fútbol generando de esta manera un gran número de visualizaciones en sus canales de Youtube u otras plataformas oficiales.

En esta oportunidad, el reciente martes por la noche se llevó a cabo un cotejo entre el equipo liderado por 'Neutro', conocido por ser enamorado de la actriz Mayra Goñi. Mientras que la escuadra rival estaba capitaneada por el creador de contenido conocido como 'Niño Viejo'. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Aldo Chamochumbi, en Magdalena del Mar.

Durante la presentación de las personalidades que integraban a los equipos en la denominada 'Pichanga Trending', llamó la atención observar a los ahora ex futbolistas de Alianza Universidad de Huánuco, Carlos Ascues y Alexi Gómez. Ellos defendieron los colores de la escuadra de 'Niño Viejo'.

Pero el bando contrario no se quedaría atrás y también sumó a sus filas al siempre mediático futbolista Jean Deza, quien es popularmente conocido no precisamente por su talento con la redonda, si no por estar envuelto en polémicas por su falta de disciplina y sus relaciones tormentosas con figuras como Shirley Arica y Jossmery Toledo.

Lejos de los reflectores y la presión de pertenecer a un club profesional, Ascues y Gómez pasaron un momento ameno en los que se les observó sonrientes mostrando su talento en el fútbol, que lastimosamente se ha visto opacado por sus excentricidades fuera de las canchas.

El ampay

'Magaly TV La Firme' fue la encargada de mostrar el ampay en el que aparecieron Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco en compañía de amiguitas durante una tarde de piscina en un club de Huánuco.

Esto generó que el equipo Alianza UDH decidiera despedirlos afirmando que fueron partícipes de "actos de indisciplina". A ello se le sumó que, Melissa Klug puso fin a su relación con Barco.

En conclusión, los futbolistas Carlos Ascues y Alexi Gómez reaparecieron en un partido organizado por el streamer peruano 'Neutro', luego estar en el paredón mediático tras ser captados junto a Jesús Barco con misteriosas mujeres y ser expulsados del club Alianza UDH.