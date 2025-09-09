¡Ampay! Chechito es captado dando besos apasionados a Angye Zapata

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly TV, La Firme sacó a la luz un ampay que rápidamente dejó a todos hablando. Chechito fue captado dando besos apasionados a Angye Zapata. El registro, que se produjo en la madrugada tras una presentación del artista, ha generado todo tipo de comentarios entre seguidores y medios: ¿Se estará cocinando una nueva relación en la farándula?

El ampay de Chechito y Angye Zapata

El registro ocurrió a las 5:10 de la madrugada del domingo, luego de una presentación de Chechito en una discoteca ubicada en el distrito de Independencia. Tras salir acompañado de su manager, el cantante se dirigió al Callao, donde se encontró con Angye Zapata, reconocida por su paso como bailarina en La Chola Chabuca.

El primer beso fue tomado por la bailarina, seguido de un segundo más prolongado, confirmando la cercanía entre ambos. Magaly Medina comentó durante la transmisión: "Ahora nadie va a decir que no es Angie Zapata porque lo hemos verificado esta vez. Sí se hizo la verificación del caso y sí era ella, y es Chechito".

¿Y por qué dijo esto Magaly Medina? Resulta que el pasado 2 de septiembre había anunciado un supuesto ampay de Angye Zapata con Ángelo Campos, jugador de Alianza Lima. Sin embargo, durante el comienzo de su programa, la conductora aclaró que se trataba de "un error garrafal".

Cabe precisar que, tras el ampay, los periodistas intentaron obtener declaraciones de Angye Zapata, quien reaccionó con incomodidad: "Qué miedo", sin confirmar ni negar el romance. Por su parte, Chechito optó por mantenerse en silencio.

Historias de Chechito y Angye Zapata

La vida amorosa de Angye Zapata siempre ha estado en el ojo público. La bailarina fue vinculada previamente con los futbolistas Martín Távara, a quien denunció por maltrato, y Bryan Reina, jugador del Club Atletico Belgrano, además de otros cantantes. Ahora, con Chechito, la lista de sus relaciones públicas se amplía.

Por su parte, Chechito, conocido como el Bad Bunny de la cumbia, no solo ha ganado fama por su música, sino también por sus romances. Fue vinculado con la tiktoker Daniela Takire, con Roxana Molina y con otras jóvenes que incluso llegaron a disputar públicamente su afecto.

El ampay que muestra a Chechito besando apasionadamente a Angye Zapata deja en evidencia la cercanía entre ambos. Las imágenes, captadas por Magaly TV, La Firme, confirman que este encuentro no pasó desapercibido y que la farándula seguirá pendiente de la evolución de esta relación.