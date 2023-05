Carlos Vives reacciona a fotografía de Gerard Piqué con Clara Chía y fans de Shakira dicen: "Ni Judas se atrevió tanto"

25/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante colombiano de "Fruta fresca", Carlos Vives, ha conmocionado a muchos fanáticos y no fanáticos de la barranquillera, Shakira, al darle me gusta a una fotografía de Gerard Piqué al lado de Clara Chía, lo cual lo han calificado como traición.

"Ni Judas se atrevió a tanto"

Este pequeña reacción en redes sociales ha causado la indignación de un buen grupo de personas, denominados "Team Shakira", quienes no dudaron en lanzar fuertes críticas a través de sus mensajes hacia el artista.

"Carlos Vives que se supone que es íntimo de Shakira, le dio like a la foto de Piqué y la novia. Ni Judas se atrevió a tanto", "Carlos Vives le dio "me gusta a la foto de Piqué con Clara Chía en Instagram. Nunca se había visto tanta traición en este país", son algunos de los comentarios ante el like de "Carito me habla en inglés".

¿Se arrepintió?

La publicación de Gerard Piqué se dio a conocer el pasado domingo 21 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La reacción de Vives fue casi inmediata; sin embargo, después del bochornoso incidente y comentarios virales de su accionar, al parecer, desistió en dejar su "like" en dicho post viral.

Si se revisa nuevamente la fotografía de Gerard y Clara, es evidente que ya no se encuentre el "like" de la discordia.

"La fotografía"

Luego del estreno de la canción de Shakira 'Acróstico', el ex futbolista del Barcelona compartió su segunda fotografía con Clara Chía. Esta cuenta con más de un millón de 'Me gusta' en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, los comentarios en su publicación son divididos. Algunos sostienen que no es buen momento para presumir a su novia ya que está lejos de sus hijos y otros optan por felicitar a la pareja.

No sería la primera vez

El exdefensa del Barça, hizo una fotografía con su actual pareja cuando explotó la sesión #53 con Bizarrap. Ahora ha vuelto a repetir jugada.

En esta ocasión, la nueva fotografía los muestra algo menos tensos y más sonrientes de lo habitual. A la imagen no le acompañan palabras, solo un corazón naranja.

La reacción del cantante de "Fruta fresca", Carlos Vives, a la fotografía de Piqué y su novia Clara Chía le ha traído serios problemas con el "Team Shakira" que lo han tildado de "Judas". Ante esto decidió quitar su "like" de la discordia.