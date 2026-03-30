Christian Cueva le ofrece 18 MIL SOLES como pensión para sus hijos con Pamela López: ¿aceptará?

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva estaría por llegar a su fin, ya que recientemente el futbolista le ofreció, a través de su abogado Zamir Villaverde, una pensión de 18,000 soles mensuales como concepto de pensión alimenticia para los tres hijos que tiene con Pamela. Además, le otorgaría una camioneta y un terreno valorizados en más de $150,000.

Christian Cueva busca conciliar con Pamela López

Recientemente, se difundió en redes sociales un documento donde Cueva plantea entregarle 18,000 soles mensuales a la madre de sus hijos por concepto de alimentación, educación, vestimenta y recreación. "Propongo el pago de S/ 18,000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos", se lee en el documento.

Asimismo, el abogado del futbolista indicó que la propuesta conciliatoria no solo contempla la pensión mensual, sino también el pago de gastos adicionales como el seguro médico de los tres menores, así como la matrícula y la deuda acumulada de 60,000 soles que Pamela López reveló hace unos días durante su participación en 'La Granja VIP'.

Cabe resaltar que el abogado de Christian indicó que esta deuda se habría generado entre julio y diciembre de 2025 por falta de pago de Pamela López, lo cual fue calificado como una "irresponsabilidad" por parte de la empresaria.

Cueva también entregaría camioneta y terreno a Pamela

La propuesta también contempla que el futbolista le hará una transferencia de bienes a Pamela López, que comprenden una camioneta valorizada en $50,000 y un terreno valorizado en aproximadamente $100,000, aunque no se especifica el lugar donde está ubicado. El documento también plantea que el régimen de visitas para el futbolista sea libre, a fin de garantizar la conexión con sus hijos.

Finalmente, el abogado de Christian Cueva hizo un llamado a Pamela López para que evalúe la propuesta y considere aceptarla, con la finalidad de que los más beneficiados sean los hijos que ambos tienen en común. Ahora todo queda en manos de Pamela López, quien mantiene una disputa legal con Cueva desde su separación en 2024.

Es así que, la propuesta de Christian Cueva marca un posible punto de quiebre en el conflicto legal con Pamela López, al incluir pensión, deudas y bienes. Sin embargo, la decisión final recae en la empresaria, quien deberá evaluar si acepta las condiciones. De concretarse el acuerdo, ambos priorizarían el bienestar de sus hijos y evitarían un proceso judicial más largo y desgastante.