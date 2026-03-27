¡SE DIJERON TODO! Gabriela Herrera protagoniza fuerte pelea contra Samahara Lobatón y Melissa Klug

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conflicto se desató en medio del revuelo que generó el ingreso de Jesús Barco, una incorporación que no fue bien recibida por todos los concursantes ya que consideraron la decisión como un posible trato preferencial dentro del reality.

El ambiente se volvió tenso cuando varios integrantes cuestionaron la presencia del futbolista en el programa. La situación generó incomodidad y provocó reacciones inmediatas entre los participantes.

Samahara Lobatón y Melissa Klug protagonizan tenso momento

La discusión empezó cuando Gabriela Herrera lanzó duros comentarios en medio del malestar de algunos participantes por la llegada de Jesús Barco a "La granja VIP".

En plena confrontación, la bailarina dejó entrever que dentro del formato existiría un trato preferencial, comentario que encendió los ánimos en la casa. La situación subió de tono cuando Samahara Lobatón respondió y Melissa Klug decidió salir en defensa de su hija.

En medio del cruce, Gabriela Herrera lanzó fuertes calificativos contra Samahara. "Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de mi....", expresó entre gritos, visiblemente alterada.

Ante esto, Melissa Klug reaccionó de inmediato y salió en defensa de su hija. "Bonita eres", respondió con evidente ironía, lo que intensificó el momento.

La bailarina no se quedó callada y contestó con enojo frente a todos los presentes. "Me chu... un hu... lo que me quiere decir", replicó, elevando aún más la tensión en el set.

El intercambio generó sorpresa entre los compañeros, quienes intentaron intervenir para evitar que la situación continúe escalando. Durante el enfrentamiento, Diego Chávarri y Jesús Barco tuvieron que acercarse para separarlas y tratar de poner calma en medio de los insultos y recriminaciones.

Samahara Lobatón y su inesperada confesión

Durante una conversación con Pati Lorena, Melissa Klug y Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón confesó que Paul Michael, pareja de Pamela López, le habría lanzado comentarios que parecían insinuarse mientras compartían la misma habitación en La Granja VIP Perú.

"Yo he dormido con él una semana, se le van los ojos. Yo estaba arreglando mis cosas para venir a bañarme y me dice: 'sabes los que comienzan odiándose terminan amándose'. Sabes que mi cara es muy expresiva, lo miré, le volteé los ojos y seguí haciendo mis cosas, y dice 'jajaja como amigos'", narró la influencer.

Pati Lorena también opinó sobre la situación y cuestionó que Paul Michael y Pamela López compartan el reality al mismo tiempo. Según ella, al tener a su pareja presente, los participantes no se muestran tal como son, lo que podría influir en la dinámica de convivencia.