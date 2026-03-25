Pamela López confiesa que NO PUDO MATRICULAR a sus hijos en el colegio por DEUDA de S/60.000

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la transmisión del reality "La Granja VIP", Pamela López decidió romper su silencio y dejó atónito a más de uno al revelar que sus tres menores hijos, fruto de su matrimonio con el futbolista Christian Cueva, no están matriculados en ningún centro educativo.

La aún esposa de Christian Cueva reveló, con el corazón en la mano, que no ha podido matricular a los menores en el colegio porque mantiene una deuda de 60 mil soles en pensiones atrasadas.

"Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio", contó.

Esta confesión se dio en medio de una conversación que tuvo con Samahara Lobatón. Cabe precisar que, a inicios de este año, la defensa legal del actual jugador de Juan Pablo II College argumentó que la influencer mantendría deudas con el colegio de los menores, pese a que su defendido cumple con lo ordenado por el juez.

Pamela López no logró matricular a sus hijos

Ante esto, la aún esposa de Christian Cueva aseguró que no pudo matricular a sus hijos debido a esta millonaria deuda que mantiene con el centro educativo de sus menores.

"No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón... y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada", añadió la influencer.

Pamela López ya había confesado deudas en reality

Desde que ingresó a "La Granja VIP", Pamela ha estado envuelta en algunas polémicas y ha tenido enfrentamientos con figuras como Pati Lorena, quien hace unos días la recriminó por defender a su novio Paul Michael, llegando incluso a recordarle su tormentosa ruptura con Christian Cueva. El enfrentamiento generó el rechazo del público hacia Lorena.

En una conversación con Mónica Torres, Pamela también reveló que su intención es quedarse el mayor tiempo posible dentro del reality, a pesar de que eso implica no ver a sus hijos durante más semanas, ya que quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible para solventar deudas pendientes.

"Yo te soy sincera, no sé si llegue al premio, creo que no, soy consciente, pero al menos apunto a quedarme lo mayor para poder ahorrar, para poder pagar muchas cosas que yo debo . Yo no sé de esto, de reality, ¿entiendes? No sé quién es real, no lo sé", dijo llorando.

Aunque hizo referencia a problemas económicos, evitó profundizar tanto en la cifra exacta como en las razones de esas deudas.