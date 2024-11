¿Con Christian Cueva? Pamela Franco NO descarta ser madre por segunda vez

Tras la aparente "oficialización" con Christian Cueva, la cantante Pamela Franco se sinceró en una reciente entrevista televisiva dando a conocer detalles del polémico beso que el futbolista le robó en Halloween y no pudo evitar ser consultada si descarta o no la idea de ser madre por segunda vez.

La artista peruana se presentó en una reciente edición del programa 'El Reventonazo de la Chola' para revelar detalles de su vida privada y recientes proyectos musicales, tras descubrirse que el jugador de Cienciano se "lanzó" como cantante con el tema 'El Cervecero'.

En ese marco, Pamela Franco fue consultada si es que en este momento de su vida contempla la idea de tener otro hijo. Aunque trató de ser cautelosa, la cantante subrayó que actualmente está enfocada en su carrera, pero tampoco descartaba el poder convertirse en madre una vez más.

"(¿Está en tus planes la maternidad?) Bueno, la verdad, ahora cuando estoy trabajando, entonces, como que no lo pienso, pero no lo descarto también, o sea, tengo solo una hijita, me gustaría que esté acompañada, pero nadie sabe lo que pueda pasar, ¿no?", señaló, a la vez que resaltaba que siempre "está cuidándose".

Otro de los temas que no pudo evitar responder fue sobre las recientes imágenes que alarmaron a sus seguidores tras ser captada sosteniendo la ecografía de un bebé, que dejó entrever un probable embarazo. Ante ello, Pamela Franco decidió contar la historia detrás de la escena.

Según contó, la imagen de la ecografía correspondería a cuando estaba embarazada de su única hija y fue el magazine 'América Hoy' quienes anteriormente le prepararon una sorpresa y le pidieron las fotos de su bebé, pero nunca se lo devolvieron.

Sin embargo, asegura que misteriosamente, tras el escándalo en que se ve envuelta al verse muy cariñosa al lado de Cueva, una persona del espacio televisivo se le acerca para darle la ecografía y aparecer luego con las cámaras, generando gran revuelo en la farándula nacional.

"Justo fui a grabar a un programa y me encontré a alguien que pertenecía a la producción del programa 'América Hoy', da la casualidad, y me dice 'tengo un regalo' y le dije '¿Qué regalo'. Era de que hace muchos años cuando estaba embarazada a punto de dar a luz, me la pidieron para hacerme una sorpresa, un cuadro que todavía lo tengo de esa ecografía y no me la había devuelto y yo no me acordaba", señaló.