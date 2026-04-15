Reimond Manco confirma ruptura con su esposa tras filtrarse chats y fotos privadas: "Mi matrimonio se acabó"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que una joven expusiera los chats y fotos privadas que compartieron a finales de 2025. Tras ello, el exfutbolista salió al frente para admitir su error y pedirle perdón a su esposa, además de anunciar que su matrimonio está irremediablemente roto. Ahora solo busca que su familia tenga tranquilidad y paz.

Reimond Manco acepta que fue infiel

La noche de ayer, una joven llamada Maydiel soltó una bomba en Magaly TV, la firme, tirando abajo la buena imagen que tenía Reimond desde que volvió a aparecer en redes sociales junto a su familia. Sin embargo, unas horas después de que se emitiera el programa, ambos intentaron limpiar su imagen en un live de TikTok.

Magaly no dudó en desmentir la versión que ambos dieron y hoy presentó un reportaje donde Maydiel confirmaba que tenía mucho interés en exponer a Manco. Incluso dejó entrever que estaría buscando exposición mediática, ya que pidió a los reporteros que le hicieran buenas tomas, pues tenía "seguidores en sus redes".

Enseguida, el 'exjotita' apareció en vivo en Magaly TV, la firme para explicar lo ocurrido y confirmó que todos los chats y fotos expuestos eran reales. Según contó, estas conversaciones se dieron a finales de 2025, cuando atravesaba una crisis matrimonial con su esposa, Lilia Moretti, quien hasta el momento ha guardado silencio respecto al escándalo.

"Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y contarle que he cometido varios errores en mi relación. Cuando pasó esto de la infidelidad, mi esposa me descubrió muchas cosas ", dijo Manco. Luego, Magaly expuso los testimonios de otras dos jóvenes que aseguraban haber tenido conversaciones subidas de tono con el exfutbolista.

Manco confirma el fin de su matrimonio

Finalmente, confirmó que, tras la difusión de los chats, su matrimonio se dio por concluido por decisión de su esposa. Además, en otro momento aseguró que las explicaciones sobran y que actualmente solo está interesado en pedirle perdón a su familia.

" Estoy acá simplemente para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos . Tengo que aceptar las consecuencias de mis actos, pero también tengo que pedirle perdón públicamente a ella por la vergüenza que le he hecho pasar", sentenció.

Es así que, Reimond Manco admitió la veracidad de los chats y su infidelidad, pidió perdón públicamente a su esposa y confirmó el fin de su matrimonio, mientras el escándalo sigue generando repercusión mediática y nuevas revelaciones.