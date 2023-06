Corazón Serrano: ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la agrupación de cumbia?

Existen diferentes agrupaciones de cumbia en el Perú y dentro de ellas, destaca Corazón Serrano, quienes se han ganado el cariño y respeto del público con sus más de 30 años de trayectoria, pero esta vez uno de los dueños de la orquesta ha revelado los requisitos indispensables que debe cumplir una aspirante.

Hace poco, los dueños de la agrupación de cumbia brindaron una entrevista a un canal de Youtube, en el que Edwin Guerrero, reveló el requisito más importante que debe tener alguna chica que desee pertenecer al grupo musical.

Según explicó, lo más importante es tener carisma y lograr una conexión con el público, porque todo lo demás se puede aprender en el camino.

"Buscamos el timbre de voz, que tenga ángel, que interprete la canción diferente. Si no tiene experiencia o técnica vocal eso lo puede aprender, pero el sentimiento no lo aprendes", expresó Guerrero.

En esa misma entrevista, una de las vocalistas confesó que es la única integrante que no ha pasado casting para formar parte de la agrupación musical. Se trata de Susana Alvarado, quien comentó que llegó a formar parte de Corazón Serrano por una casualidad, pues originalmente no estaba en sus planes.

"Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción "No eres único". Empecé a cantar y, dentro de mí, pensé 'la jo***', pero cuando estaba yendo a casa don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada, que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho", contó Susana.