'Cri Cri' rompe su silencio en 'El valor de la verdad' y se quiebra al hablar de Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

El 'valor de la verdad' tendrá como invitado a 'Cri Cri'. El primo de Jefferson Farfán se sentará en el sillón rojo para demostrar su inocencia y contar su verdad sobre la acusación que lo persigue.

'Cri Cri' rompe su silencio en 'El valor de la verdad' (Composición Exitosa)

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/09/2025

El sillón rojo vuelve a remecer la farándula peruana. Este domingo 28 de septiembre, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán, se sentará frente a Beto Ortiz en El valor de la verdad y llegará dispuesto a demostrar su inocencia y contar toda su verdad sobre la acusación de abuso sexual que cayó en su contra.

'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

La expectativa por la próxima edición del programa dominical no para de crecer. En los avances difundidos en redes sociales por el programa, se aprecia a Cristian Martínez enfrentando recuerdos dolorosos del caso que lo involucró en la casa del exfutbolista de la selección peruana.

"Me comienzan a tocar la puerta y me dicen 'qué pasó, qué hiciste. Has ultrajado a tal persona'", recordó 'Cri Cri' al relatar el día exacto en que fue acusado. El familiar de Jefferson Farfán se mostrará decidido a revelar los momentos más duros de su proceso judicial y a dejar claro que no tiene nada que ocultar

Uno de los puntos más sensibles será, sin duda, la relación entre Cristian Martínez y su primo Jefferson Farfán. El mismo 'Cri Cri' confesó en el adelanto lo mucho que le dolió sentirse señalado por alguien que consideraba como un hermano.

"Me dolió bastante que salga de él, porque él es mi hermano", declaró con la voz entrecortada. Acto seguido, lanzó una frase que muestra el profundo quiebre en su vínculo con el exjugador de Alianza Lima: "Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que, desenterró para apuñalarme de nuevo y enterrarlo".

'Cri Cri' y su emotivo abrazo con su madre

Pero no todo será dolor y acusaciones. Otro de los momentos que marcarán la noche será el emotivo encuentro entre 'Cri Cri' y su madre, doña Judith Guadalupe. En el clip difundido, se ve cómo él corre a abrazarla y ambos se juntan en un abrazo lleno de amor.

"Te amodoro. Eres mi hijo, siempre voy a estar contigo", expresó Judith Guadalupe, dejando en claro que nunca dudó de la inocencia de su hijo. 'Cri Cri', por su parte, le devolvió el reconocimiento: "Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia. Si no fuera por mi 'nerita', tenlo por seguro que yo me hubiese quedado 20 años adentro".

El próximo domingo 28 de septiembre, El valor de la verdad tendrá a Cristian Martínez Guadalupe, 'Cri Cri', como su invitado central. En el sillón rojo, el primo de Jefferson Farfán llegará dispuesto a demostrar su inocencia y contar toda su verdad.

