Congreso: Proponen que el premier se encargue del Despacho Presidencial cuando el presidente viaje al exterior

La bancada Honor y Democracia presentó una propuesta legislativa de reforma constitucional que regula la encargatura del despacho presidencial en caso de salida del territorio nacional del Presidente de la República.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto de ley N° 12081/2025-CR fue presentado por el congresista Héctor Acuña como autor principal, mientras que como coautores lo acompañan Jorge Montoya y José Cueto. En la ley se explica que se busca reformar el artículo 115 de la Constitución Política del Perú con el fin de regular la encargatura del despacho presidencial cuando el mandatario peruano viaje al exterior del país.

La iniciativa busca evitar vacíos de poder al incluir al Presidente del Consejo de Ministros como uno de los sucesores inmediatos ante la ausencia de vicepresidentes, garantizando la presencialidad en el ejercicio de los actos. Con esta reforma, el artículo 115 de la Constitución pasaría a ser el siguiente:

"Artículo 115. (...) Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente. A falta de ambos, asume el encargo el Presidente del Consejo de Ministros "

¿Adiós a despacho remoto?

Ley N°31810 que modifica la Ley 29158, Ley orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Esta es una ley que permite al presidente despachar de manera remota desde el extranjero.

El parlamentario Héctor Acuña señaló a través de su cuenta de X que "la figura del ejercicio 'remoto' de la Presidencia que actualmente se viene utilizando genera vacíos de autoridad que debilitan la gestión, la legitimidad del gobierno y la adecuada marcha de nuestro país".

Esta propuesta se da luego de que se registre una crisis diplomática con Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba de gira por Asia.

Asimismo, el congresista resaltó que en la actualidad la Constitución no contempla un mecanismo ante la ausencia de los tres miembros de la fórmula presidencial por lo que esta propuesta brinda una solución al problema.

De esta manera, el grupo parlamentario Honor y Democracia presentó un proyecto de ley que propone que el premier sea quien se encargue del despacho presidencial ante la salida del presidente al exterior y frente a la falta de el primer y segundo vicepresidente.