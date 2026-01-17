Fallece RECORDADA exestrella de Nickelodeon en FATÍDICO atropello: Los responsables huyeron

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto debido a la pronta partida de una exestrella infantil del reconocido canal Nickelodeon. La víctima perdió la vida en un fatídico accidente de tránsito.

Fallece exestrella infantil de Nickelodeon

La mañana del viernes 16 de enero, alrededor de las 6 y 50 de la mañana, la exactriz de Nickelodeon, Kianna Underwood, procedía a cruzar la intersección de Watkisn Street y Pitkin Avenue, en el vecindario de Brownsville, Brooklyn (Estados Unidos).

Cuando de pronto, de acuerdo a información confirmada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) una camioneta Ford de color negro colisionó contra ella y acto seguido fue atropellada por un segundo vehículo, descrito como un sedán negro y gris.

Además, las autoridades policiales señalan que los responsables del suceso a la ex ínterprete escénica huyeron del lugar y hasta ahora no han sido identificados ni detenidos.

Cabe mencionar que, pese a que los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar de los hechos, pero su cuerpo no resistió y fue declarada muerta. Ninguno de los conductores involucrados permaneció en la escena del accidente, lo que llevó a que el caso fuera catalogado como un atropello con fuga.

Por su parte, el Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD asumió la investigación, la cual continúa en curso. De igual manera, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en el caso.

Según información publicada por New York Post, este trágico accidente ocurre después de que se diera a conocer que la actriz atravesaba una situación vulnerable, viviendo en condición de calle en Nueva York.

¿Quién era Kianna Underwood?

Kianna Underwood fue ampliamente conocida por su participación en el recordado programa infantil de Nickelodeon titulada "All that" en la que compartió pantalla junto a otros actores que más tarde ganaron mayor popularidad como es el caso de Amanda Bynes y Kenan Thompson, actual estrella de 'Saturday Night Live'.

Además, desarrolló una destacada carrera como actriz de voz debido a que entre 1999 y 2004 prestó su interpretación al personaje Fuschia Glover en la serie animada 'Little Bill', tras ello participó en pequeñas producciones cinematográficas y tuvo una experiencia en el teatro musical con la obra 'Hairspray'.

La última ocasión en la que Kianna Underwood fue vista públicamente ocurrió en 2021, cuando una persona difundió un video suyo en redes sociales, en el que la actriz confirma su identidad entre murmullos.

Es así como en Estados Unidos, la exestrella infantil de Nickelodeon, Kianna Underwood falleció en un trágico accidente de tránsito tras ser atropellada en primer lugar por un auto y posteriormente arrollada por otro.