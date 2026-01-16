Fallece querido CANTANTE tras su lucha contra el cáncer: Amigos y fans lamentan su pérdida

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la industria musical. Una lamentable noticia ha desconcertado a los fanáticos del merengue: se confirmó la muerte de un querido cantante y vocalista del grupo 'Sin Fronteras' tras su lucha contra el cáncer.

Murió vocalista de 'Sin Fronteras'

Con profundo pesar fue informado el fallecimiento del cantante Reymond Durán, integrante del grupo musical 'Sin Fronteras'. La agrupación reveló que el artista de solo 34 años de edad perdió la vida en un centro de salud de la ciudad de Camden, en el estado de New Jersey. El artista perdió la batalla contra el cáncer que lo afectó durante los últimos años.

Su partida, el 14 de enero, dejó un profundo vacío entre sus compañeros y seguidores, quienes recuerdan su entrega y pasión por la música. A través de un comunicado, la agrupación expresó su dolor y compartió un mensaje lleno de afecto, destacando el legado artístico y humano que Reymond deja atrás.

"Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. (...) Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo", señaló el grupo 'Sin Fronteras'.

Amigos y seguidores lamentan su pérdida

Incluso, artistas destacados como Wilfrido Vargas expresaron públicamente su tristeza por la irremediable pérdida de Reymond Durán, a quien calificó como "un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de 'Tributo a la bachata 3'".

"Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical... pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros. A sus familiares y amigos, nuestro abrazo más sincero y solidario. Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz", escribió en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Reymond Durán?

Reymond Durán era un cantante dominicano con una destacada trayectoria en el género tropical y el merengue, cuyo talento lo llevó a convertirse en una de las voces principales del Grupo Sin Fronteras.

A lo largo de su carrera, fue reconocido por su potencia vocal, su carisma en el escenario y su cercanía con el público. Sin embargo, su carrera se vio afectada tras ser diagnosticado de cáncer de próstata etapa 4, es decir, en una fase muy avanzada, había hecho metástasis en los huesos, cadera, pelvis y el fémur.

"Hace 4 meses me dieron la noticia de que el cancer había hecho metástasis en los huesos, cadera, pelvis y el fémur, y ahí empezaron los dolores. He tenido que parar de trabajar, ya que hay días que no puedo caminar por el dolor y cojeo. (...) GOFOUNDME una plataforma que fue diseñada para recaudar fondos para ayudar a personas necesitadas", indicó Durán.

Pese al dolor que tenía en aquel entonces, mantuvo su fe en Dios y en la ayuda de quienes lo apoyaron durante su batalla, demostrando su fortaleza en su lucha contra el cáncer.

Como parte de su legado dentro de la industria, la voz de Reymond Durán seguirá resonando en los corazones de sus seguidores, seres queridos y todo aquel que llegó a conocerlo en vida. El Grupo Sin Frontera le rinde homenaje en redes sociales.