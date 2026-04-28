Reimond Manco y Lilia Moretti reaparecen juntos en la playa tras escándalo por infidelidad: ¿Se reconciliaron?

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco volvió a estar en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas, debido a que una mujer expuso conversaciones íntimas con él, revelando que le había sido infiel a su esposa, Lilia Moretti. Tras ello, el exfutbolista confirmó que su matrimonio había terminado, pero hace unas horas ambos reaparecieron juntos, pasando un día de playa junto a sus hijos, lo que desató rumores de reconciliación.

¿Manco y su esposa en vías de reconciliación?

Todo empezó cuando Lilia compartió una fotografía junto a su hijo en la playa de Santa María del Mar y agregó el texto "te amo, vida mía", en clara referencia a su hijo. Luego de eso, también se publicó una foto donde aparecen otros miembros de su familia, pero no había rastros de Manco.

No obstante, fue el mismo Reimond quien terminó con las suposiciones y utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una fotografía del cielo azul y la playa, sin aparecer él en la imagen. Lo más sorprendente es que etiquetó el lugar donde estaba, y era el mismo donde se encontraban su esposa y sus hijos.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los rumores de una posible reconciliación, ya que el exfutbolista anunció la semana pasada que no tenía en mente volver a insistir en regresar con su esposa, pues eso representaba una fuerte carga emocional para ella.

Por otro lado, Lilia solo compartió un mensaje en redes sociales en el que resaltaba la buena labor de padre que Reimond ha tenido a lo largo de los años, y dio a entender que, aunque estén separados, la relación cordial no se perderá por el bienestar de sus hijos.

Reimond confirma el fin de su matrimonio

Hace una semana, una joven llamada Maydiel soltó una bomba en Magaly TV, la firme, tirando abajo la buena imagen que tenía Reimond desde que volvió a aparecer en redes sociales junto a su familia. Sin embargo, unas horas después de que se emitiera el programa, ambos intentaron limpiar su imagen en un live de TikTok.

Magaly no dudó en desmentir la versión que ambos dieron y hoy presentó un reportaje donde Maydiel confirmaba que tenía mucho interés en exponer a Manco. Incluso dejó entrever que estaría buscando exposición mediática, ya que pidió a los reporteros que le hicieran buenas tomas, pues tenía "seguidores en sus redes".

Enseguida, el 'exjotita' apareció en vivo en Magaly TV, la firme para explicar lo ocurrido y confirmó que todos los chats y fotos expuestos eran reales. Según contó, estas conversaciones se dieron a finales de 2025, cuando atravesaba una crisis matrimonial con su esposa, Lilia Moretti, quien hasta el momento ha guardado silencio respecto al escándalo.

Finalmente, confirmó que, tras la difusión de los chats, su matrimonio se dio por concluido por decisión de su esposa. Además, en otro momento aseguró que las explicaciones sobran y que actualmente solo está interesado en pedirle perdón a su familia.

Es así que, aunque no hay confirmación oficial, las recientes apariciones de Reimond Manco y Lilia Moretti juntos reflejan una posible cercanía por el bienestar de sus hijos. La relación, al menos cordial, parece mantenerse, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en medio de la atención mediática.