¿Se reconciliaron? Ana Siucho sorprende con INESPERADAS FOTOS de Edison Flores y sus hijas

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a su separación, Ana Siucho reapareció en la 'Noche Crema' y compartió tiernas fotos de Edison Flores con sus hijas, lo que reavivó, entre sus seguidores, los rumores de una posible reconciliación.

¿Ana Siucho y Edison Flores se reconciliaron?

El 29 de junio del 2025 fue una fecha que los seguidores de Edison Flores no olvidarán. Pues bien, en aquel momento, el futbolista de Universitario de Deportes lanzó un comunicado anunciando que se encontraba separado de Ana Siucho desde hace algunos meses y en la misma misiva pedía a los medios de comunicación, el respeto a la privacidad de su familia, asegurando que no emitiría más comentarios sobre el tema.

Y así fue hasta la actualidad hasta darse a conocer la inesperada publicación que Ana Siucho realizó en sus historias de Instagram. La doctora de profesión, pese a que ya no mantendría una relación sentimental con el jugador número 19 de Universitario, sorprendió al subir tiernas fotos de él junto a sus dos hijas. Las instantáneas fueron captadas durante la reciente edición de la 'Noche Crema 2026'.

Todo parecería indicar que Ana Siucho no dudó en acudir al evento deportivo en el Estadio Monumental junto a las dos pequeñas niñas que tuvo en su matrimonio con el popular 'Orejas' Flores, demostrando su apoyo no solo con las imágenes, sino también al agregarles algunas frases que sorprendieron a más de uno.

Ana Siucho lanza inesperadas fotos en redes

En una de las imágenes difundidas en sus redes sociales se ve a Edison Flores ingresando al campo cargando a sus pequeñas niñas durante la presentación oficial del plantel de la 'U', mientras que Ana Siucho registraba cada instante desde la tribuna visiblemente emocionada, ya que en una de las instantáneas se animó a expresar el orgullo de ser hincha del club del padre de sus hijas.

"Más cremas que nunca", escribió Ana, acompañando la sorpresiva frase con un corazón amarillo y otro texto: "Más cremas y felices".

En otras de las fotos se ve a Edison Flores saliendo de la cancha tomado de la mano de una de sus hijas, mientras cargaba a la más pequeña; una escena calificada como tierna y familiar. Posteriormente, se ve a Ana Siucho al lado de sus dos pequeñas luciendo la camiseta crema.

Ana Siucho lanza fotos de Edison Flores con sus hijas en la 'Noche Crema 2026'.

¿Qué dijo Edison Flores?

En tanto, el futbolista también subió un emotivo video en sus redes sociales de su aparición con sus hijas y dedicó emotivo mensaje. "Gracias hoy y siempre", escribió.

Edison Flores en la 'Noche Crema'.

La escena reavivó los rumores de una posible reconciliación de la pareja, pero cabe destacar que hasta el momento ni Edison Flores ni Ana Siucho han confirmado que hayan retomado su relación, pero sí siguen evidenciando una gran trabajo en conjunto por el bienestar de sus niñas.