Onelia Molina confiesa qué conversó con Mario Irivarren tras ampay: "Me contó muchas cosas"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la difusión del ampay de Mario Irivarren, Onelia Molina decidió romper su silencio y contar públicamente qué fue lo que conversó con su expareja. La influencer no solo detalló cómo fue ese último diálogo, sino que también dejó en claro que tomó una firme decisión que marca el cierre definitivo de su relación.

Onelia Molina y su conversación con Mario Irivarren

Durante su participación en EEG, Onelia Molina explicó que sí tuvo una conversación directa con Mario Irivarren luego del escándalo. "Hablamos para terminar, le dije varias cosas que tenía que decir, aclarar, me contó muchas cosas", comentó.

En ese mismo contexto, la influencer confirmó que no dejó cabos sueltos y que prefirió cortar toda comunicación de raíz. "Lo eliminé de todo lado, bloquee, ya no va haber comunicación ni ahora ni nunca", afirmó con total seguridad.

Onelia Molina confirma contacto cero con Mario

Lejos de dejar espacio a dudas, Onelia Molina fue clara al señalar que no quiere mantener ningún tipo de vínculo con su expareja. "Yo sinceramente no lo quiero cerca, no quiero saber de él", expresó.

Además, remarcó que prefiere el silencio antes que cualquier intento de acercamiento. "Si sientes por lo menos pena, no te quiero cerca, no quiero palabras, llamadas, no quiero fotos", añadió, subrayando que su decisión está basada en priorizar su bienestar emocional.

Para Onelia, el llamado "contacto cero" es la mejor forma de cerrar este episodio de su vida. "Para mí el contacto cero es algo sano", sostuvo.

Onelia retira sus cosas de la casa de Mario Irivarren

Onelia Molina también confirmó que organizó la recolección de sus cosas de la casa de Mario Irivarren. Para evitar encuentros incómodos, optó por coordinar todo a través de terceros.

Según contó, incluso se apoyó en el entorno cercano de su expareja para realizar este proceso. "Sí, envié a dos amigas. Coordiné con Marce (la mamá de Mario)", reveló.

Onelia quiere seguir en contacto con la madre de Mario

Onelia Molina también aprovechó para dirigirse directamente a Marcela, madre de Mario Irivarren, y expresar sus sentimientos, dejando en claro que su cariño se mantiene intacto pese a la ruptura.

"Desde acá lo siento muchísimo, Marce, porque el cariño está y siempre va a estar. Como hoy día te dije, o sea, tú en mí, eh, tienes... como todos los días me decías: 'Hija'. Yo voy a seguir siendo tu hija, vas a seguir siendo mi amiga y nada", manifestó.

En medio del ampay de Mario Irivarren, Onelia Molina decidió hablar sin rodeos sobre la conversación que tuvo con su expareja y dejó en claro que tomó una decisión firme al optar por el contacto cero.