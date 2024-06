¿En problemas? Milett Figueroa IMPACTA sobre fidelidad de Marcelo Tinelli: "Uno nunca está seguro de nada"

A pesar de que a la modelo Milett Figueroa se la vio contenta al lado de Marcelo Tinelli, en las últimas semanas, nuevamente surgen los rumores de una crisis en su relación debido a que él viajaría solo a la Copa América, así como la presunta infidelidad con la argentina Cande Lecce.

Durante su participación en la gala de la revista 'Caras', en Argentina', la modelo peruana fue abordada por la prensa de dicho país para consultarle qué opinaba sobre las especulaciones que giraban en torno a su relación con "el hombre de su vida" y sus hijas.

Milett se mostró con una gran sonrisa y decidida a seguir defendiendo el amor que siente hacia el 'Divo' argentino, alegando que confía en su fidelidad.

Con relación a si sabía sobre la noticia que impactó a todos mientras ella estaba en el Perú, sobre cuando la influencer Lecce aseguró mantener una relación con Tinelli mientras aún salía con ella.

"No vi eso, pero le deseo suerte a todo el mundo. Yo disfruto mi relación, disfruto mis momentos. La verdad es que no tengo información al respecto. Te juro que te comentaría si lo supiese. (...) Yo celebro el amor todos los días. Me ha tocado el mejor tiempo para poder celebrar el amor", resaltó Figueroa al canal 'El Trece'.