¡En Puno! Luisito Comunica y su novia vistieron trajes típicos de la región en su visita a Uros

El destacado youtuber mexicano Luisito Comunica, reconocido por sus emocionantes videos de viajes y exploración, llegó nuevamente a Perú en compañía de su novia, Arianny Tenorio, para sumergirse en la riqueza cultural, gastronómica y experiencial de nuestro país.

En esta oportunidad, viajó hasta Puno, donde optó por hospedarse con una familia local para vivir la autenticidad de la noche, capturando meticulosamente cada instante. A través de la cuenta de TikTok de su novia, compartió una serie de momentos vividos en la región.

Ari Tenorio se encargó de inmortalizar cada momento memorable durante su experiencia en Perú, especialmente en una comunidad cercana al Lago Titicaca, tal como ella misma relata.

El video publicado en su cuenta de TikTok ofrece una visión más detallada de su experiencia. La familia local invita cordialmente a la pareja a su hogar y, con gran amabilidad, los viste con trajes típicos de la región.

"Esta es la falta y se llama pollera. No más me falta como un metro para taparme la pierna. Me quedó muy corta", comenta entre risas Arianny.