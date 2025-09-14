Para conducir la Teletón: Gisela Valcárcel volvió a América TV tras polémica con 'América hoy'

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Semanas atrás, todo parecía indicar que la relación entre Gisela Valcárcel y América Televisión había llegado a su fin de manera definitiva. Ello luego de que la 'Señito' denunciara en sus redes sociales que el CEO del canal de Santa Beatriz había ordenado que no la dejen ingresar por lo que la figura de la TV respondió levantando del aire el programa 'América hoy'.

Incluso, la presentadora realizó una serie de transmisiones en vivo para dar a conocer su postura ante este hecho y no dudó en acusar a Fernando Muñiz de ser el responsable del mismo. Según reveló, la causa de su rechazo fue por el lanzamiento de un programa digital el cual iba a competir en el mismo horario con el espacio televisivo que conduce su hija.

Gisela Valcárcel vuelve a América TV tras polémica

Sin embargo, y a solo unas semanas de este acontecimiento, Gisela Valcárcel pareció haber olvidado esta polémica ya que regresó nuevamente a las pantallas de América TV para ser parte de la conducción de la Teletón 2025. La 'señito' se mostró muy emocionada de volver a la pantalla chica más aún para ser parte de una importante acción benéfica en el país.

"Buenas noches. Después de tres años, vuelvo a sus hogares y qué mejor oportunidad de volver que con Teletón 2025, unidos por las niñas y niños de nuestro país. Aquí en Teletón 2025 demostraremos que sí se puede ser unido, que sí se puede estar juntos", inició.

En esa misma línea, la presentadora agradeció la oportunidad de compartir espacio con su hija Ethel Pozo y otros grandes amigos que le dejó la televisión en los últimos años.

"Quiero dar la bienvenida a la gente. No puedo dejar de decir que esta oportunidad me llega como un regalo. Conducir esta Teletón al lado de Adolfo, amigo entrañable, Christian Rivero y mi hija Ethel", añadió.

Quedó en el pasado

En otro momento de este evento benéfico, Valcárcel recibió en el set al CEO de canal 4 y con quien se enfrentó mediáticamente semanas atrás. Sin embargo, la cálida bienvenida que le dio dejó en claro que las rencillas ya fueron solucionadas.

"Quiero, con muchísimo respeto y con ganas para que me acompañe, con un fuerte aplauso para América Televisión a recibir a quien dirige este canal, a quien dirige América Televisión. El señor Fernando Muñiz", finalizó.

En resumen, Gisela Valcárcel volvió a América Televisión a semanas de la polémica que protagonizó y que generó el levantamiento del aire de 'América hoy'.