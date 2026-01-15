Famoso cantante y rapero hallado sin vida en su residencia a los 50 años: Caso bajo investigación

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical está de luto tras confirmarse la trágica muerte del reconocido rapero, cantante y músico estadounidense a los 50 años. Las autoridades investigan el caso del artista, quien fue hallado sin vida en su residencia en Chilmark, Massachusetts.

Fallece reconocido rapero a los 50 años

Según los primeros reportes internacionales, el cantante y músico, John Forté, músico nominado al Grammy y reconocido por su trabajo con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars, fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en la exclusiva zona de Martha's Vineyard. El jefe de policía de Chilmark, Sean Slavin, indicó en un comunicado que no había indicios de un acto criminal ni una "causa de muerte evidente aparente".

Por este motivo, las autoridades municipales trasladaron el caso a la oficina del médico forense del estado, donde se llevarán a cabo estudios adicionales para esclarecer la causa exacta de la muerte del reconocido rapero a sus 50 años de edad.

En el marco de las investigaciones de la policía estadounidense, se reveló que John Forté tenía problemas de salud, lo que le llevó a tomar una serie de medicamentos. La noticia de la irremediable pérdida del también destacado productor neoyorquino ha generado una gran conmoción entre sus colegas del hip-hop y músicos en general.

Investigan causas de la muerte de John Forté

Forté fue reconocido por sus contribuciones al exitoso álbum de los Fugees, "The Score", donde participó en varios temas, como "Family Business" y "Cowboys", así como en canciones de "The Carnival" de Wyclef Jean.

Su inesperada partida ha dejado un gran vacío en los corazones de sus fans, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre el caso.

¿Quién fue John forté? Trayectoria en la música

Originario de Nueva York, John Forté destacó desde joven por su notable capacidad musical. Alcanzó la fama en la escena del hip-hop a los 20 años, gracias a su participación en el álbum 'The Score' de los Fugees, que se convirtió en un éxito global y le valió al grupo dos premios Grammy en 1997. Además, sobresalió con 'The Carnival', de Wyclef Jean, nominado a tres Grammy en 1998.

Se desempeñó como multiinstrumentista, rapero y productor, y desarrolló un camino propio en la música. En su etapa como solista publicó trabajos como "Poly Sci" y "I, John", en los que contó con la participación de figuras destacadas de la música, entre ellas la cantante Carly Simon.

Pese a su fama y reconocimiento en la industria de la música, Forté y su historia personal causaron gran revuelo. Pues bien, el famoso rapero, en el año 2000 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark bajo cargos relacionados con posesión y tráfico de drogas. Además, en 2001 fue declarado culpable y sentenciado a una condena de 14 años por narcotráfico.

Colegas, fans y artistas de la industria musical han expresado su tristeza en redes sociales, recordando a Forté como un creador talentoso y una persona de gran carisma. La pérdida del recordado rapero el último lunes, en misteriosas circunstancias a sus 50 años, ha calado en cada uno de sus corazones.