Fallece mamá de Maju Mantilla: Gustavo Salcedo se hace presente en velatorio y la acompaña en difícil momento

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gustavo Salcedo hizo acto de presencia en el velatorio de la madre de su aún esposa Maju Mantilla, doña Elvia García Linares. Quien fue su suegra en vida, partió el último lunes 27 de octubre marcando un doloroso momento en la ex Miss Mundo.

Presente en velatorio de la madre de Maju Mantilla

Este martes 28 de octubre, pese a la separación con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo se hizo presente en las honras fúnebres de doña Elvia García Linares acompañando a su expareja y a sus hijos en símbolo de unidad en este adverso día.

El empresario fue captado saliendo del Velatorio Nuestra Señor del Carmen, en el distrito limeño de Miraflores, en compañía de sus hijos vistiendo un terno de color negro y camisa blanca manteniendo una actitud serena, según imágenes grabadas por el periodista Víctor Ly.

En exteriores, la prensa se encontraba a la expectativa de unas declaraciones de Salcedo por lo que fue abordado, pero solo atinó a expresar un sentido: "Gracias", previamente a retirarse del lugar sin dar mayores detalles.

Fallece la madre de Maju Mantilla

Maju Mantilla sufre la dolorosa pérdida de su madre Elvia García Linares, quien partió el último lunes 27 de octubre a los 75 años. Cabe resaltar que, no se conocen las causas del deceso de su mamá, sin embargo, se conoció información respecto a su velatorio.

En tal sentido, cabe precisar que las honras fúnebres de la progenitora de Maju Mantilla se llevan a cabo en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, desde este martes 28 de octubre, desde la 1 de la tarde en la que amigos, allegados y allegados reunirán para darle un último adiós a la mamá de la figura televisiva.

Asimismo, se conoció que los restos de doña Elvia García serán sepultados este miércoles 29 de octubre desde las 12 de la tarde en el Camposanto Mapfre Huachipa, en una ceremonia privada.

Vale indicar que, hasta el momento Maju Mantilla aún no se ha pronunciado públicamente respecto al fallecimiento de su madre. Para la exmodelo su progenitora era un pilar fundamental en su vida y ejemplo de fortaleza, así lo reveló en varias entrevistas.

En resumen, Gustavo Salcedo estuvo presente en el velatorio de la madre de Maju Mantilla, doña Elvia García Linares, quien falleció el último lunes 27 de octubre, marcando así un momento difícil en la vida de la ex Miss Mundo