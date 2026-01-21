Fallece cantante de popular orquesta a los 35 años: "Sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la música. Se reportó la muerte de la querida cantante y vocalista del grupo Azabache. Amigos, familiares y compañeros de la agrupación la recuerdan con gran cariño y le dan el último adiós con un sentido mensaje.

Murió cantante de Azabache: ¿Cuál fue la causa?

A través de las redes sociales, la orquesta Azabache dio a conocer a sus seguidores la lamentable noticia de que su vocalista, la cantante Adriana Espino, perdió la vida tras su lucha contra una complicada enfermedad que aseguran era "más fuerte que la leucemia".

"Nuestra querida amiga, aunque ya no estés físicamente, sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo", publicó la agrupación costarricense en su perfil de Facebook para anunciar la pérdida irreparable de un importante miembro que ha calado en los corazones de quienes la conocieron de cerca y admiraban su destreza en el escenario y su gran talento para el canto.

Pero no todo quedó ahí, ya que revelaron que, además de su trayectoria musical, Adriana era madre de dos hijos, un joven de 16 años y una niña de 12, quienes hoy enfrentan su ausencia. Asimismo, agregaron en su mensaje que la artista les permitió valorar una amistad verdadera: "Tu partida dejará un vacío en nuestras vidas que nada podrá llenar", puntualizaron.

Le dan el último adiós a Adriana Espino

El Tribunal Supremo de Elecciones también confirmó la noticia, alegando que la fecha en que se dio la partida de Adriana Espino fue el domingo 18 de enero. El anuncio no solo dejó desconcertados a los integrantes del grupo Azabache, sino también a otros artistas de la música en Costa Rica, quienes también agradecieron el legado de amistad y destacaron el valor humano que siempre transmitió en cada momento compartido con ella.

En medio del duelo, el velatorio para darle el último adiós se dio este martes 20 de enero en la capilla Valle de Paz, ubicada en Heredia. En ese marco, también se dio a conocer el último mensaje que compartió una de las hijas de Espino en redes sociales.

"Ay mamita, te amo muchísimo, muchas gracias por todo. Fuiste y siempre serás la mejor mamá que pude haber deseado tener y de verdad muchas gracias por todo lo que nos diste y todo el amor que nos diste a todas. Te amo muchísimo y, aunque ya no estés conmigo, siempre te amaré. Descansa en paz, mamita linda; ahí no sentirás dolor", indicó en Instagram.

Mensaje de cantante Espino en redes

Adriana Espino se alejó de los escenarios tras revelar que venía enfrentando desde hace meses una dura enfermedad, que la fue debilitando conforme pasaban los días.

"En un inicio me habían diagnosticado leucemia; sin embargo, hace poco me dijeron que no, que tengo una enfermedad que aún no saben qué es, pero que es más grave que la leucemia... así que aquí estoy esperando aún un diagnóstico y poder recibir un tratamiento... espero de verdad poder volver a hacer lo que tanto amo: cantar y compartir con todos", indicó en redes.

De esta manera, la industria musical lamenta la muerte de la cantante del grupo Azabache de Costa Rica, quien deja un legado imborrable por su talento y desenvolvimiento en el escenario.